璨樹強度達中颱上限！路徑南修「閃過台灣」　1狀況可能發陸警

▲璨樹颱風周末影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風璨樹持續增強，中央氣象局表示，璨樹最快今晚增強為強烈颱風，依照目前路徑預報，颱風剛好閃過台灣陸地，預估明晚發海警，發陸警機率則較低，不過若太平洋高壓東退時間較早，就會導致颱風更北偏，也會距離台灣陸地更接近。

氣象局技正王君賢表示，明後兩天受到太平洋高壓影響，各地高溫約31到35度，花東可能有36度以上高溫，各地山區、中南部午後會有較大雨勢，周五開始受颱風水氣影響，花東逐漸有降雨，不過雨勢還不大。

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而中度颱風璨樹位於鵝鑾鼻東南東方1320公里海面上，將朝向巴士海峽前進，目前強度為中度颱風上限，最快今晚增強為強烈颱風，依照預測路徑來看，最快可能於明晚發布海上警報。

▲▼璨樹颱風暴風圈侵襲各地機率。（圖／氣象局）

至於陸上警報是否發布還需持續觀察，目前預報路徑顯示，受高壓影響颱風將穿越巴士海峽，加上颱風半徑小，因此不會觸碰台灣陸地，但若太平洋高壓東退時間更早，也會導致颱風往北偏行進，將會更接近台灣陸地，屆時就有機會發布陸上警報。根據氣象局預測暴風圈侵襲機率，最高的地區為屏東恆春52％。

周六是颱風最接近的時間，各地開始受到颱風環流影響，東部、南部有雨，中部以北有午後雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨。若颱風北轉，連南台灣都會有明顯雨勢。周日、下周一各地有短暫陣雨，南部、東南部雨勢最大，周二颱風遠離降雨則緩和。