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CNN：璨樹「迅速增強」幾小時內將升級　超大颱風眼衛星照曝光

▲▼今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日13時40分測得的衛星雲圖，可以看見風暴結構相當穩定。（圖／翻攝自中央氣象局衛星雲圖資料）

▲今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日13時40分測得的衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局衛星雲圖資料）

記者張寧倢／編譯

今年第14號颱風璨樹（Chanthu）正在朝台灣與中國南部方向移動，美國有線電視新聞網（CNN）報導，璨樹的風速與強度正在迅速增強，預計在本周六（11日）或周日（12日）登陸，但考慮到路徑軌跡，目前尚無法確定颱風是否會先進入台灣再轉往中國，或是會僥倖閃過台灣。

▲▼今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日13時40分測得的衛星雲圖，可以看見風暴結構相當穩定。（圖／翻攝自中央氣象局衛星雲圖資料）

▲璨樹颱風的暴風圈結構相當穩定。（圖／翻攝自中央氣象局衛星雲圖資料）

CNN依據美國聯合颱風警報中心（JTWC）數據指出，璨樹颱風在過去36小時內迅速升級至「強颱風」（severe typhoon）等級，最大風速高達每小時233公里，未來幾個小時之內很能會升級成為「超強颱風」（super typhoon），然而，考慮到暴風路徑軌跡，目前尚無法確定璨樹是否會先進入台灣，或正好閃過台灣轉往中國南部，但無論如何，以目前行進速度來看，颱風預計會在周六或周日登陸。

▼推特網友PO出璨樹颱風的衛星雲圖，颱風雲層濃厚、颱風眼相當清晰可見。

CNN報導認為，璨樹可能是自7月份的烟花颱風以來，襲擊台灣與中國大陸的最強風暴，先前「烟花」在中國東南部地區加重了原本的洪水災情，當時中國官媒報導稱颱風和洪水釀成140億美元以上的經濟損失。

根據菲律賓網友引述菲律賓大氣天文管理局（PAGASA）預測，璨樹颱風也可能在菲國北部呂宋島登陸，當颱風接近附近地區時，平均風速將達到每小時200公里以上，最大瞬間陣風將超過每小時250公里，幾乎達到一種可怕的情況，上一個襲擊呂宋島、風速超過每小時200公里的颱風出現在2018年9月。

CNN補充，另一個在6日晚間已登陸菲律賓的強烈熱帶風暴「康森」（Conson），風速達每小時112公里，目前為止未出現重大災情的相關報導，未來康森將穿越菲律賓，朝北向中國海南島移動。

▼菲律賓大氣天文管理局的預測路徑圖。

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