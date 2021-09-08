今年首個颱風「眼牆置換」　鄭明典曝：璨樹雙眼牆漸成形增強中！

▲璨樹有「眼牆置換」的趨勢，可能會逐漸增強。（圖／NAVY/NRL）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風璨樹持續增強中，預計今晚可能轉為強烈颱風，氣象局長鄭明典指出，璨樹可能正在「眼牆置換」，從衛星雲圖中可看出逐漸有雙眼牆結構成形，氣象局解釋，眼牆置換通常是颱風增強的前置作業，這也是今年首個颱風發生眼牆置換的情形。

鄭明典在臉書貼出璨樹衛星雲圖，他指出，璨樹「可能是眼牆置換中」，從低層水氣偵測影像中，可以看出颱風主要雨帶結構，目前14號颱風璨樹，中心一圈雨帶是現在的颱風眼牆，眼牆和外圈雨帶沒有明顯連結，逐漸有雙眼牆結構成形，很可能是一次眼牆置換過程正在發生中。

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▲璨樹可能增強為強烈颱風，周末影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，眼牆置換可說是颱風增強的前置作業，若成功置換，颱風就會增強，不過也是有機會因此變弱，通常在強度較高的颱風上才會出現此情形，由於璨樹為今年較強的颱風，因此這也是今年首個颱風發生眼牆置換的情形，目前已達中颱上限，預計今晚可能轉強颱，不過他也指出，眼牆置換對於天氣沒有影響。

氣象局技正王君賢表示，周六是颱風最接近的時間，各地開始受到颱風環流影響，東部、南部有雨，中部以北有午後雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨。若颱風北轉，連南台灣都會有明顯雨勢。周日、下周一各地有短暫陣雨，南部、東南部雨勢最大，周二颱風遠離降雨則緩和。