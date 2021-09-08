中秋在家烤肉電烤盤熱賣　通路促銷現省1700

▲中秋在家烤肉需求增，導致電烤盤熱賣，台隆手創館推促銷優惠。（圖／台隆手創館提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從7月底降至防疫二級才剛滿一個月，近期發生新北群聚感染讓民眾又繃緊神經，部分縣市宣布中秋節禁止中秋室外烤肉，也停辦相關活動，但適逢年節將近，為遵守政府防疫規定，許多民眾改變作法在家烤肉，通路表示在家烤肉的需求就已明顯增加，還有部分電烤爐、氣炸鍋機種早已缺貨，現加碼推促銷特定機種可現省500至1500元。

▲IRIS左右溫控電烤盤WHP-012（限店販售），售價4,999元，特價4,599元。（圖／台隆手創館提供）

由於疫情影響，部分縣市已宣布不開放戶外烤肉，民眾轉而準備在家烤肉的相關器材，室內烤肉以電烤盤、電烤爐為大宗，不適合用炭火燒烤（請注意居家通風），台隆手創館表示，已開始出現銷售熱潮，其中以多功能電烤盤銷量最佳，較去年同期已成長超過2成，近期也推出特價優惠，單台可省下500元至1,500元不等。

▲KINYO多功能電烤盤BP-30，售價1,380元，特價1,190元。（圖／台隆手創館提供）

▲AIWA火烤二用爐 AI-DKL01P售價1,980元，特價1,480元。（圖／台隆手創館提供）

而在家烤肉不僅帶動電烤盤銷量，居家通路表示，其他像噴油罐、萬用夾與廚房剪刀詢問度也增高，像BRUNO、recolte 麗克特等小家電單品，銷售成績都有提升，而飛利浦最近推出的新一代氣炸鍋，因也可在內部放置烤架做出烤肉料理，銷量也都很好，部分門市甚至有缺貨狀況，但近期因全球航運不穩定，導致部分商品雖缺貨來也不及補。

▲recolte Home BBQ電烤盤貝殼綠限定色，售價4,990元，特價3,280元。（圖／台隆手創館提供）

▲飛利浦近期推出旗下最新款氣炸鍋，配件包括烤架，目前部分通路已熱銷缺貨，售價8,990元。（圖／飛利浦提供）