花蓮停辦中秋聚會+公共場域禁烤肉　家戶烤肉「限同住家人」

▲花蓮縣政府宣布即日起至中秋連假，停辦一切中秋活動也禁止戶外烤肉活動，家戶烤肉以同住家人於家戶進行。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

印度Delta變種病毒再次入侵台灣，新北等縣市發生幼兒園群聚感染事件，花蓮縣政府「防疫從嚴」，宣布自7日起至中秋連假為止停辦社團及社區中秋活動（烤肉、集會等）、戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家戶烤肉須以同住家人於家戶進行，並呼籲遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，減少不必要移動、活動或集會。

花蓮縣中秋戶外烤肉政策規定如下：

1.即日起至中秋連假止，停止辦理社團及社區中秋活動。 （例如：烤肉，集會等）

2. 即日起至中秋連假止，戶外公共場域一律禁止烤肉活動。

3. 家戶烤肉活動，以同住家人於家戶進行為宜，務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

依據中央流行疫情指揮中心規定，9月7日起至9月20日疫情警戒標準為第二級，除飲食外，外出全程配戴口罩，並落實實聯制、保持社交安全距離等規定。花蓮6月19日至今保持零確診的成績，為守護這得來不易的防疫成果，花蓮縣政府呼籲鄉親落實防疫規定，保護自身與同住家人健康。

有鑑於花蓮過去多起確診案例皆源自於家庭群聚造成互相感染，近日北部多起校園確診案件讓國人憂慮。為避免不必要之人群近距離接觸、進而產生防疫破口，花蓮縣政府籲請鄉親配合，守護花蓮得來不易的防疫成果。

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