陳時中稱打兩劑不可能的任務　趙少康怒轟：做不到就下台！

▲趙少康批陳時中無能。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

Delta病毒入侵台灣，有專家建議應至少讓國人施打兩劑疫苗，但指揮官陳時中則說「不可能的任務」。對此，中廣董座趙少康痛批，陳時中如果無法達成這項任務，就應該立即下台向國人謝罪 。

趙少康今（8）日在臉書表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一面說「疫苗夠了」，一面又說全民打2劑幾乎是「不可能的任務」，簡直前後矛盾、神經錯亂，「陳時中如果無法達成這項任務，就應該立即下台向國人謝罪。」

趙少康指出，國內目前打第一劑的只有一千萬人，打兩劑的人將近一百萬人，如果台灣有兩千萬人需要打疫苗，代表第一劑還少1000萬劑、第二劑少1900萬劑，一共少了2900萬劑疫苗，證明郭台銘說明年買3000萬劑BNT都是算過的，不是亂講，竟然被陳時中說買太多了，真是拿2300萬人的生命開玩笑。

趙少康也說，Delta的高傳染率在這次幼兒園群聚事件中充分展現，三級警戒箭在弦上，民眾無不擔憂再度封城衝擊生活品質和就業，這時候的陳時中竟然還在說全民打2劑疫苗幾乎是不可能的任務這種風涼話，一副造成這種局面跟他無關的姿態。

趙少康認為，陳時中身為防疫指揮官，民眾高度配合政策，什麼都聽他的，結果最後看到的是機場守不住，二度出現大破口，導致雞飛狗跳、生活、經濟受到嚴重影響，就連保命的疫苗也買得不夠，還不肯像韓國派人積極催貨，導致國內疫苗不夠。

趙少康痛批，一連串的錯誤政策，現在才雙手一攤，說全民打2劑是不可能的任務，簡直令苦等疫苗的民眾欲哭無淚，再度證明陳時中該下台了，讓可以達成任務的人上台。

趙少康強調，防疫策略應該隨病毒變異與時俱進，面對Delta驚人的高傳染力，陳時中仍死守全民先打第一劑政策，真是冥頑不靈又不負責任，此時應該一、二劑雙管齊下，在拉高第一劑接種比例的同時，針對高風險對象與長者，加速施打第二劑提高保護力，不能死守防患Alpha病毒的舊政策，否則第一劑疫苗都等於白打了。