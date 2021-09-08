陳時中開告「炸鍋了」！網一片震驚：100%的言論自由呢

▲陳時中開告舉動震驚網友。（圖／ETtoday直播畫面）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《陳時中告下去了！網轟「阿中部長隱瞞疫情、舔美賣台」 下場曝》，一名賴男6月在臉書罵陳時中「隱瞞疫情、舔美賣台」，讓陳時中氣得提告。台北地院審理後，依公然侮辱罪，判處賴男拘役3日，得易科罰金3千元，可上訴。消息一出，網友一片震驚又傻眼，不禁直呼「言論自由呢？」

賴男6月間在臉書社團內發文痛批陳時中，「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，法官認為，這已經是毫無根據的無端謾罵，應該以理性態度就事論事，但賴男用具有輕蔑意味的言語，使陳時中陷入難堪，此言論已經超出適當評論範圍。

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話題馬上在PTT上爆開，不少人認同賴男不應該亂罵，但過去罵政府、把官員講得更難聽的大有人在，這次卻被告了，讓網友都頗震驚「我懷念的是無話不說」。還有人點名《美麗島電子報董事長》吳子嘉，「吳子嘉在媒體前罵陳時中，還說擋疫苗，這個標準怎麼沒硬起來告吳子嘉？」

更多鄉民則是想起前總統馬英九，直呼「懷念以前罵政府不會被告的日子」，「以前八卦版照三餐罵總統，馬邦伯、馬卡茸、馬桶、馬奶、馬娘 ，下面一包司法等等，都沒有人被怎樣」、「來我先自首我有罵過馬囧類似的東西」。網友也說，大家罵起其他官員更難聽，「基本上算是人身攻擊的程度了，但也沒有人因此被告……」

其他人不禁留言直嘆，「言論自由慢慢消失中」、「以前言論真自由」、「我罵過馬更難聽的，瑟瑟發抖」、「100%的言論豬油」、「以前難聽的更多」、「以後打字都要自動轉****」、「真的要跟小老百姓一般見識？」不過，也有網友認為，「是人家的權利，馬不告不代表陳時中不行」、「不告不代表你可以嘴秋亂嗆人。」