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疫苗若打滿90%「敢放推？」網搖頭　吐槽台人習性：1例就恐慌

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO假設「台灣如果疫苗打滿90%，敢放推嗎？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

長榮航空日前爆發3名機師「突破性感染」，引發各種討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，指出「新冠疫苗打滿二劑也不能完全保護所有人」，尤其是是老年人、體型較胖的人、慢性病患、免疫低下的族群，忍不住問卦「台灣如果疫苗打滿90%，敢放推嗎？」話題吸引其他人一陣熱議、推測結果。

貼文一出，就有人直搖頭，「12歲以下不能打，應該很難到90%」、「負壓病房不足、呼吸器不足、篩檢量不足，台灣真的沒有放推的條件」、「不敢，台灣人看到1例就恐慌得要死」、「不可能發生，不用假設了」、「不可能！台灣人看到個位數案例就怕死」、「不敢啦！口罩戴好、實聯制繼續掃。」

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▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲政府積極提高疫苗覆蓋率，不斷呼籲民眾踴躍施打疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

不過，更多網友則是提出自己的看法，「先不論多少%，總之達到一個比例放推是對的，問題是敢不敢做這個決定」、「其實可以吧？等我們打到兩劑，國際應該都放推一陣子了」、「台灣打到90%時，其他國家早就開放」、「看看以色列的示範，我覺得鎖國等新藥卡實在」、「覆蓋率到70%，看醫療量能而定，『逐步』解封。」

還有人分析，「不太可能兩劑到90%，頂多70%就算很厲害了，政府能做的，就是至少兩劑覆蓋率60%再放推，放推後至少讓國際認證疫苗數量充足」、「幾%打完不是重點，重點是幾%想打？想打的人打完，就算只有50%也能開，不過台灣大概會打到80%」、「 看看其他國家為何敢放，因為打完不放開你難道要永遠封鎖？」

其中，有網友則是以新加坡舉例，「新加坡的開放宣言就說了，初期的確診會爆增」，但官方要觀察的是，開放後重症有沒有增加，希望能打疫苗的老人快出來打，直言「有目標的準備開放，絕對比其他國家開了，我們還沒有準備好、被迫跟進好。」

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