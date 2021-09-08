疫苗若打滿90%「敢放推？」網搖頭　吐槽台人習性：1例就恐慌

▲原PO假設「台灣如果疫苗打滿90%，敢放推嗎？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

長榮航空日前爆發3名機師「突破性感染」，引發各種討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，指出「新冠疫苗打滿二劑也不能完全保護所有人」，尤其是是老年人、體型較胖的人、慢性病患、免疫低下的族群，忍不住問卦「台灣如果疫苗打滿90%，敢放推嗎？」話題吸引其他人一陣熱議、推測結果。

貼文一出，就有人直搖頭，「12歲以下不能打，應該很難到90%」、「負壓病房不足、呼吸器不足、篩檢量不足，台灣真的沒有放推的條件」、「不敢，台灣人看到1例就恐慌得要死」、「不可能發生，不用假設了」、「不可能！台灣人看到個位數案例就怕死」、「不敢啦！口罩戴好、實聯制繼續掃。」

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▲政府積極提高疫苗覆蓋率，不斷呼籲民眾踴躍施打疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

不過，更多網友則是提出自己的看法，「先不論多少%，總之達到一個比例放推是對的，問題是敢不敢做這個決定」、「其實可以吧？等我們打到兩劑，國際應該都放推一陣子了」、「台灣打到90%時，其他國家早就開放」、「看看以色列的示範，我覺得鎖國等新藥卡實在」、「覆蓋率到70%，看醫療量能而定，『逐步』解封。」

還有人分析，「不太可能兩劑到90%，頂多70%就算很厲害了，政府能做的，就是至少兩劑覆蓋率60%再放推，放推後至少讓國際認證疫苗數量充足」、「幾%打完不是重點，重點是幾%想打？想打的人打完，就算只有50%也能開，不過台灣大概會打到80%」、「 看看其他國家為何敢放，因為打完不放開你難道要永遠封鎖？」

其中，有網友則是以新加坡舉例，「新加坡的開放宣言就說了，初期的確診會爆增」，但官方要觀察的是，開放後重症有沒有增加，希望能打疫苗的老人快出來打，直言「有目標的準備開放，絕對比其他國家開了，我們還沒有準備好、被迫跟進好。」