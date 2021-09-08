幼兒園群聚示警「這件事」！學者估2大傳播鏈　勸1作為阻職場傳染

▲幼兒園爆出群聚事件，讓不少家長相當擔憂。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

幼兒園群聚事件讓不少家長相當擔憂，不過目前尚未找到感染源，學者則以各種訊息推估2種可能的傳播鏈，並強調，這起案例給了大家相當大的警示，相比桃園高職的機師確診，個案數如此多的原因；另外，面對境外移入Delta病毒株，如何防堵進入社區甚至職場，也給出建議。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提到，關於幼兒園群聚事件以Delta病毒株的方向來思考是正確的。他以目前訊息推估，應有2種可能傳播鏈，首先，假設是Alpha變異株，可能是因過去在社區的隱形感染沒被找出，而老師這對夫妻染疫後，在病毒量相當高的狀況下，帶入幼兒園進而傳染給小朋友及家長。

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另外，根據新北市府的資訊顯示，一名確診幼兒家屬曾自埃及返台。陳秀熙認為，也可能因此有Delta病毒株，帶入園內感染後，影響到老師，而老師又傳給先生，換言之，若定序是Delta變異株，整體偏向是由境外移入引起的傳染鏈。但他也強調，傳播鏈並不一定只有這2種可能，只是以目前有的時序及Ct值變化等訊息判斷。

陳秀熙指出，這整起案例也給了大家很大的警示，「為什麼高中職的檢驗結果目前皆為陰性？」且經過模擬示意，確診個案也沒有這麼多。他說明，整體情況顯示幼兒職場中「NPI實施相對困難」，包括社交距離等無法實施的場所，除了施打疫苗外，建議要考慮加入有效的「快篩精準檢測」。

陳秀熙說，疫苗的突破性感染，病毒量在剛開始發病時也相當高，這些個案的發生，也顯見在自主健康管理中間或是在自主健康管理完後考慮進行居家快篩，同時防堵這些入境個案，到職場或社區造成感染。