台大麻醉師傳「突破性感染」！打過2劑疫苗仍染疫

記者洪巧藍、李佳蓉、張乃文／台北報導

台大醫院昨傳出一名麻醉護理師確診，指揮中心指揮官陳時中證實，確實有收到報告，但尚未列案號。而今傳出該染疫護理師打過2劑疫苗，出現突破性感染情況，且台大院內染疫者不只一位，甚至緊急關閉門診。不過，院方澄清目前僅有該名麻醉護理師確診，至於疫苗情況，院方尚未證實此事。

指揮中心昨公布的新冠肺炎確定病例中，有8例本土個案，5例屬新北幼兒園群聚。而台大醫院的確診個案，陳時中說明，確實有收到報告，但尚未列案號，疫調進行中。初步瞭解該案的Ct值為38、36，目前疫調進行中。但今早新北衛生局指出，該名染疫護理師與幼兒園群聚案中，從埃及返台的家屬住同社區。

除此之外，今傳出台大醫院除了麻醉護理師外，再新增其他確診者，而院方緊急回應，至今僅有該名麻醉護理師確診，已取消相關手術排程。至於採檢部分，據了解先進行相關人員檢驗，其他單位目前並未進行。

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據指出，該名確診護理師已經完成兩劑新冠疫苗接種，廠牌未知，不過，由於台大醫院院內醫護很早就展開接種，且超過9成醫護已經打完兩劑，突破性感染機會高。台大醫院院方表示，個案詳細狀況仍須由指揮中心說明公布。

▲台大醫院昨傳出一名麻醉護理師確診。（圖／記者屠惠剛攝）