486喊「我是台灣人」帳號遭停權　臉書曝關鍵：涉及仇恨言論

▲486先生被臉書停權，怒批「中國第二次文化大革命蔓延到台灣」。（圖／翻攝自facebook.com/KK486）

文／中央社

486團購網執行長「486先生」陳延昶昨（7）天發文表示，個人臉書帳號遭臉書停權30天，無法發布貼文或留言。臉書表示，完整檢視陳延昶貼文內容後，因涉及仇恨言論、違反社群守則而遭刪除，並依規定限制帳號相關功能。

陳延昶昨天在臉書粉絲專頁「486先生」發文，貼出他個人帳號遭臉書停權的截圖，並透露他曾到台灣制憲基金會TNC的臉書粉專留言，內文提及「我支持台灣獨立，台灣本來就是一個獨立的國家，我是台灣人不是中國人」，不料卻遭臉書以未遵守社群守則為由，30天內禁止發布貼文或留言。

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陳延昶痛批，臉書將他停權如同「中國第二次文化大革命蔓延到台灣」，更直言「臉書跟中共的微博，你分得出來不同嗎」，吸引不少網友留言聲援。

臉書昨晚間向中央社記者發聲明表示，完整檢視陳延昶貼文全部內容後，確認該則內容因涉及仇恨言論、違反臉書社群守則而遭刪除。

臉書強調，臉書不允許用戶發布仇恨言論，因此制定「社群守則」，違反者將限制其臉書帳號相關功能。

根據臉書官網的社群守則說明，仇恨言論的定義是針對他人受保護的特徵進行直接攻擊，包括種族、民族、國籍、身心障礙、宗教信仰、種姓、性傾向、性別、性別認同和重大疾病。

臉書對「攻擊」的定義包括暴力或非人化的言論、有害的刻板印象、貶低他人的陳述、表達輕蔑、憎惡或輕視的態度、咒罵，以及鼓吹排除或隔離。