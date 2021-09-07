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臉書留言「我是台灣人」被禁30天！486先生發文怒：二次文革蔓延

記者林育綾／綜合報導

中國大陸整肅演藝圈動作頻繁，不過近來不只是藝人在微博被鎖，臉書也有不少人遭殃！知名團購「486先生」創辦人陳延昶今（7）日在粉絲專頁提到，他以個人帳號在「台灣制憲基金會TNC」留言「我是台灣人不是中國人」，沒想到被臉書以未遵守《社群守則》為由，禁止發布貼文或留言30天，讓他截圖怒批「中國第二次文化大革命蔓延到台灣！」

▲▼486先生被臉書禁言30天。（圖／Facebook／486先生）

▲486先生被臉書禁言30天。（圖／Facebook／486先生）

藝人張鈞甯近來因11年前的碩士論文提到「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，因「我國」2字而被扣上台獨帽子，緊急發聲明表示「無台獨立場」、「一直堅定地認同自己的中國人身分」，引發軒然大波。

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沒想到不僅是藝人備受限制，臉書近來也頻傳相關言論被「審查」。486團購創辦人陳延昶就在粉絲團「486先生」分享截圖提到，他因為在臉書粉專「台灣制憲基金會TNC」留言「各位 我支持台灣獨立，台灣本來就是一個獨立的國家，我是台灣人不是中國人。…」沒想到該留言竟然被臉書以未遵守《社群守則》為由，處分是「將有30天無法發布貼文或留言」。

他怒批「中國第二次文化大革命蔓延到台灣！臉書跟中共的微博，你分得出來不同嗎？我絕對是中共最恨的台灣人。」而網友看了截圖也紛紛說，「太扯了！言論自由在哪裡？！」還有相似經歷的苦主也說「七月初才鎖完三十天出關」，更有許多網友一同複製留言「我支持台灣獨立，台灣本來就是一個獨立的國家，我是台灣人不是中國人！」

而「台灣制憲基金會TNC」也在臉書粉專分享陳延昶的截圖，表示「太誇張了‼️我們的好朋友486先生在我們這講 再正確不過 的話被封鎖30天」還說「天地良心在哪裡」。

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