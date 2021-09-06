機師染Delta再爆幼兒園9確診　彰化出現高端爽約劑暴打潮

▲彰化民眾前往施打高端爽約劑的民眾增多。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連續17天+0，目前有5成民眾尚未施打第一劑疫苗，今天中央公布新北幼兒園包括家長有9人確診，消息傳到彰化，在地人憂心忡忡，加上長榮機師染上Delta病毒，因此前往衛生所接種高端疫苗爽約劑者已經近800人，縣長王惠美提醒，高端疫苗持續開放，只要年滿20歲以上民眾，請自行到合約醫療院所預約，接種第一劑時間將延長到9月11日。

據衛生局統計彰化有2成預約民眾未前往施打高端疫苗，爽約劑有4千劑，目前醫療院所都已經將剩餘劑量退回各地衛生所，但自9/4-9/6日這3天，有近800人前往施打高端。

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針對新北爆發幼兒園確診疫情，衛生局長葉彥伯指出，彰化縣每天公布主動監測，至今已經有131,869人完成PCR核酸檢測，同時提醒民眾，如果出現上呼吸道症狀，就先去醫師評估，那醫師覺得症狀很典型，懷疑程度高就直接到13家醫療院所PCR主動監測站免費採檢；那如果看起來比較像一般症狀，只有1,2天，可以由醫師開轉診單，到居家抗原快篩諮詢站站進一步快篩，可以利用這種方式，早一步發現疫情作處理。

▲彰化縣連17天零確診。（圖／記者唐詠絮攝）

另外彰化縣將於9月23日針對6萬名滿17歲以上的國、高中職學生及五專學生，統一施打BNT疫苗，近期已經陸續發放家長同意書，待取得同意書後安排接種，若同時間安排流感、人類乳突病毒(HPV)疫苗，則相隔7天以上再施打。如無國內學籍但是滿12歲至未滿18歲者，未來將規劃透過公費疫苗預約平台或是透過教育單位及社政單位提供名冊安排接種。

王惠美指出，有些人接種疫苗之後，可能會發燒不舒服，各級學校學生接種疫苗後，如有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，疫苗假以3天為原則(含接種當日)，必要時得延長，家長如需請假照顧，可請防疫照顧假，國小已滿12歲或是打疫苗當天有事或身體不適者，都可以帶著意願書到合約醫療院所預約。

王惠美在疫情說明會上強調，疫情警戒仍維持2級，中秋節烤肉對象仍以同住家人於家戶進行為宜，避免跨縣市南來北往的大型家族聚會，社區「不鼓勵不建議不補助」，全面禁止宮廟廣場、公園、風景區、停車場等等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。

葉彥伯表示，很多人在關心宴席餐廳辦理活動用餐或喜宴的規範，餐桌全面使用隔板，翻桌即清消，一個人室內空間至少要有2.25平方公尺、室外要有1平方公尺，且要以個人餐供餐或服務人員分菜後上菜，並不得離桌進行敬酒、茶等社交互動，人數限制是每一隔間室內80人、室外300人上限，若容納總人數超過上述人數，應於 7天前提具防疫計畫經衛生局核備。

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