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快訊／疫情燒不停！彰化師大緊急宣布：開學後3周改線上教學

▲彰師大改採線上開學。（資料圖／彰化師範大學提供）

▲彰師大改採線上開學。（資料圖／彰化師範大學提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到新北疫情影響，彰化縣各大學開學也受到影響，原定9月13日開學到校實體上課的彰化師範大學，今(7)日下午學校通知，從9月13日至10月3日授課方式改採線上教學，至於大葉大學將於明(8)日上午10點開會討論。

除了彰化師範大學臨時作出調整外，明道大學原定9月13日開學第一周針對新生實體開課，其餘學生則至9月22日實體開課；中州科技大學則是維持9月22日實體開學。建國科大全部學程延到中秋連假過後9月23日全面開學，規畫採取實體上課，目前受到疫情影響，將於本周五開會討論。

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彰師大有超過8,000名日夜間學生，校方指出，依教育部「大學開學後防疫指引」，大學開學後若要採實體授課，必須同時符合下列六個條件：一、教室內必須80人以下；二、教室內可維持人與人之間1.5公尺的社交距離；三、教室內必須是固定座位、固定成員；四、落實點名；五、師生全程戴口罩；六、教室必須通風且定時清消。

校方決定，開學(9/13)後至10/3日之授課方式，改採線上教學為原則。

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