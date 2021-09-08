色警「2次邂逅」女騎士以為遇到愛！偷查車牌加臉書　悽慘下場曝

▲鄭姓警員透過警用行動電腦查車牌，依據個資找到臉書並加好友的行為，令貝貝深感噁心。（圖／貝貝提供）

記者沈繼昌、陳雕文／桃園報導

桃園一名警員7日早上執勤看到美女騎士經過，心撲通撲通狂跳，下秒利用職權查詢車牌，搜到臉書按下好友邀請但沒得到回應，後來警員騎車但裝備掉落，聽到身後有人喊，「警察先生東西掉囉！」警員一轉頭，見對方就是他肉搜的女騎士！以為真愛來敲門，他狂喜再按交友邀請，但此舉換來超悽慘後果。

據了解，現年22歲，擁有出眾外型與姣好身材的女騎士（化名：貝貝）早上趕上班時，其臉書突然收到好友邀請，她一頭霧水，點進頁面發現對方是警察，覺得怪怪的就刪除了邀請，後來她好心告知前方警察撿地上裝備，2人稍微講了幾句話就各自離開。

▲鄭姓警員利用職權認識異性，被當成變態還得被分局懲處。（圖／貝貝提供）

沒多久貝貝又收到臉書加好友的邀請以及一段「嗨嗨！有打擾到你嗎～」等私訊文字，她看了大頭貼，立刻回想起早上的邀請，以及在紅綠燈跟她搭話的警察是同一人！她覺得33歲鄭姓警員利用職權查車牌，還肉搜她的行為非常噁心，立即透過臉書私訊痛批，「變態！」。鄭員趕緊以文字道歉，但痴漢行徑仍將遭受懲處。

●變態行徑不只一次！

原來，鄭員早在2015年就涉嫌在餐廳用手機偷拍女子的裙底風光，甚至PO上個人臉書，當朋友詢問「臉如何」時，他還說，「正點，男友在旁邊沒拍正面。」絲毫不認為自己有問題，後來被依妨害秘密罪移送，後經檢查官緩起訴確定，並核予記過二次懲處及列為輔導對象。但很顯然，他沒有真正學到教訓。

對此，桃園警分局表示，因鄭員不知悔改，以警用行動電腦不當查詢民眾資料，且加入及追蹤民眾臉書IG社群帳戶，而招致不良觀感，屢勸不悛，影響警察形象。本分局依違反警察機關資通安全實施規定，加重記過二次，並列關懷輔導及優先汰除對象、同時調整服務單位、撤銷相關查詢權限，以避免類似情事再發生。本分局也會加強宣導同仁恪遵相關規定，違反者絕對嚴懲不貸！

由於一早遇上心儀對象2次，讓鄭員以為愛神終於來敲門，要帶領他脫單，但其實是正義之神的考驗，要測試他遇到心儀對象是否還能恪遵規定，如今年底考績獎金飛了，就連警職的飯碗也岌岌可危。

▼鄭警長相斯文，但過去曾偷拍女子裙下風光被懲處，如今又利用職務偷查個資想把妹，再次被記過調職。（圖／貝貝提供）