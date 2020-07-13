惡意騙弱智女上床！色警不認帳還怒告「求償10萬」：害我考績沒甲等

▲小青經阿錦父母哄騙，以為自己找到良人可託付終身，沒想到卻是一場空，還遭對方控告「損害名譽」。（圖／黃耀徵攝）

圖、文／CTWANT

台北市一名智能不足女子小青（化名、29歲）4年前被轄區警員阿錦（化名）涉嫌誘騙上床，且交往沒多久就懷孕，直到生子迄今3年多，阿錦始終不認帳，還不斷承諾會負責，也會每個月支付生活費，但從未兌現承諾，今年4月反而對小青母女提告，向小青母女求償，要求賠償他的考績甲等獎金及精神撫慰金各5萬元。

本刊調查，2018年1月20日，阿錦一家人到小青家提親，阿錦媽媽看見孩子就抱著孩子笑著對大家說：「這個小孩子輪廓長相根本和阿錦小時候一個模樣」。父母還提議不用親子鑒定。阿錦還當場向青媽賠不是，也承認孩子是他的，不需要親子鑑定。「我會對孩子負責，每個月會給1萬塊生活費，也會定期來看孩子。」

但是青媽很生氣的告訴阿錦和他的父母：「整個事件過程和所談的條件都是你們開出來的，我完全沒有開出任何條件及要求，但最後你們有哪一項兌現承諾，根本就是在欺負人嘛。」

雙方鬧翻之後，今年的6月初，阿錦率先提告民事，他向法院主張被小青誣指小孩是他的，害他被上級列管，考績沒了，而且精神也受到很大的壓力，所以他求償名譽損失10萬元，這讓青媽更加生氣，認為阿錦利用警察身分拐騙女兒上床是事實。

台北市議員應曉薇表示，儘管親子鑑定結果確認阿錦並非孩子的生父，但當年小青尋短母親報案請求協助，警察應依照警察處理人民陳情案件規定辦理，並協助報案人，結果阿錦卻在明知道小青缺乏安全感且母女屬於低收入戶，應立即轉介社會局給予關心，但他卻私下留了小青聯絡方式，並有誘拐上床之嫌。

應曉薇強調，阿錦雖非孩子生父，但仍有警紀問題，他明明知道這樣做是利用小青精神、身體障礙、心智缺陷、不能或不知抗拒而發生關係，竟然還逃避責任而先行對小青提告，「實在有愧警察身分，本案警方的督察應該追究並徹查阿錦違法責任。」

台北市警局北投分局督察組組長何明祥表示，2017年12月小青母女就曾到分局陳情，希望作親子鑑定，當時即要求阿錦好好處理這起感情糾紛，並曾予以記過處分，後來據說是女方沒去醫院鑑定才擱置下來，至2018年10月阿錦自行請調嘉義，目前已在朴子分局服務，何明祥強調，當事人只要提告，警方絕對不會護短，一定會依法查辦懲處。嘉義朴子分局則表示，事發地在台北，分局也已協助該員進行親子鑑定，後續一切則依程序處理。

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