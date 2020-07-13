女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

▲台北市警北投分局的員警同事還逼著阿錦到小青家認錯，沒想到阿錦事後照樣搞失聯，意圖規避責任。（圖／翻攝google map）

圖、文／CTWANT

台北市一名警員阿錦（化名），4年前任職北投分局時，結識轄內一名智能不足的女子小青（化名，29歲），結果阿錦竟然利用小青懵懂無知、心智尚未成熟的機會，與小青發生關係，並造成小青懷孕。且事後阿錦就開始神隱，後來甚至將小青手機、LINE和臉書都封鎖，連小青產子後也不去探望小孩，小青母女倆不得不向警方高層陳情，結果事情一發不可收拾。

青媽說，當時知道女兒懷孕時，一開始無法原諒阿錦，因為他早就清楚明白告訴阿錦女兒狀況，「他身為警察竟還對女兒做出越線行為」。直到女兒開始嘔吐，去醫院檢查確定已懷孕8週，我們才聯絡阿錦，起初他在電話裡安撫女兒，說會負起責任，也會常來看女兒，但多次約好就是一直沒出現，打電話不接，留語音給他也不回。

青媽逼不得已找阿錦的同事幫忙，阿錦才出現，還當場承諾以後有休假，會經常來看女兒，但之後就沒再出現了，甚至把女兒的LINE及 Facebook 封鎖掉，眼看女兒肚子越來越大，青媽心情就更加焦慮不安。

「直到孩子出生了，阿錦有再來過家裡一次，知道孩子在睡覺，卻連看都不看一眼」，青媽氣憤的說，阿錦當時還放話：「假如驗下去，孩子不是我的，要你們賠償名譽及精神損失。」

▲小青媽媽泣訴：「我以為他是警察不敢亂來，結果他還是欺負小青。」（圖／黃耀徵攝）

青媽也氣得回嗆：「當初我已經很明白的把女兒心智及自我保護能力不足的狀況告訴你，你也知道她（小青）就是沒安全感才對警察充滿崇拜，你卻利用我女兒的心智弱點帶她到旅館，還穿警察制服給她看，引誘她跟你發生性行為，你違背承諾，偷偷帶我女兒去旅館，誘拐我女兒做出不當的性行為是事實。」青媽與阿錦徹底決裂。

台北市警局北投分局督察組組長何明祥表示，2017年12月小青母女就曾到分局陳情，希望作親子鑑定，當時即要求阿錦好好處理這起感情糾紛，並曾予以記過處分，後來據說是女方沒去醫院鑑定才擱置下來，至2018年10月阿錦自行請調嘉義，目前已在朴子分局服務，何明祥強調，當事人只要提告，警方絕對不會護短，一定會依法查辦懲處。嘉義朴子分局則表示，事發地在台北，分局也已協助該員進行親子鑑定，後續一切則依程序處理。

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