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司機拐14歲少女「火車不會來」　8獸男綁走輪流性侵

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲寶娜（化名）遭到至少8名男子性侵。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度近日發生一起誇張的性侵事件，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名14歲少女在普那火車站，被哄騙以為火車不會來，結果遭到至少8名男子綁架輪流性侵，加害者中竟然還有鐵路局員工。警方指出目前已經逮捕8人，還在追捕另外5名涉案人士。

綜合《印度快報》、《印度時報》報導，少女寶娜（化名）於8月31日當天，約好和朋友在火車上碰面，但到普那火車站後就從此消失，再也沒有回家。急著尋找她的家人來到火車站內的警方派駐點報案；警方展開調查後表示，寶娜事發當時正想出城和朋友見面，但遇到一名黃包車駕駛告訴她「要坐的那班火車明天才會到」，並主動提出會載她一程，協助安排找個地方過夜，不疑有他的少女就坐上車。

警方指出黃包車司機把寶娜載到別區，途中還一邊連絡其他男性友人。接下來幾小時內少女被帶到不同地方，被不同的男人輪流甚至同時性侵，地點包括鐵路局辦公室、黃包車內，其中一些地點還不在屋內，而是在樹下。

寶娜被威脅不得說出去，否則會再傷害她和她的家人，之後人雖然被找到，但她受到嚴重的精神創傷，必須住院觀察。警方表示已經逮捕2名鐵路局員工、5名黃包車司機和另一名男性，另外還有5名涉案人士在逃；此事件再次引起印度各界對性侵問題猖獗的憤怒，社群網路上湧現不滿的聲音，痛批加害者只剩下獸性。

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