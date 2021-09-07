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6女童「全裸遊街」！剝光示眾畫面瘋傳　印度村民深信：祈雨超靈驗

▲▼ 印度少女,女孩,女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 至少6名未成年少女被迫全裸遊街。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦發生一起離譜事件，一座村莊因嚴重乾旱，民眾苦不堪言，為舉行傳統的祈雨儀式，竟將至少6名未成年女童全身剝光，逼她們裸體遊街示眾，深信這樣便能安撫雨神，降下甘霖。

《英國廣播公司》（BBC）報導，這起事件發生於中央邦布德爾汗德區域（Bundelkhand）一座受旱災所苦的村莊，6日一群年輕女孩排成一排，全裸在街上行走，肩上都扛著木桿，木桿上還綁著一隻青蛙。當地人深信，這項儀式能夠帶來降雨。

社群媒體上瘋傳的影片中，這群女孩全裸走在隊伍中，有些甚至僅有5歲，後頭跟著一群唱著詩歌的婦女。遊行隊伍走遍村裡每一戶家庭，挨家挨戶收集糧食，並捐給當地寺廟。一名參與遊行的婦女表示，「我們相信這會帶來降雨。」

根據《新德里電視台》，印度國家保護兒童權利委員會（NCPCR）獲報後，已經要求達摩縣當局針對此事提出報告。中央邦警方則表示，尚未接獲有關這起事件的正式投訴，但已著手調查。

達摩縣警局局長丹尼瓦爾（DR Teniwar）說明，警方接獲消息指出，一群年輕女孩為安撫雨神而裸體遊街，這是當地普遍存在的陋習，「警方正調查這起案件。若發現女孩是被迫裸體，我們將採取行動。」

達摩縣官員查坦尼亞（S Krishna Chaitanya）透露，沒有任何村民對這項儀式有所不滿，女孩們的父母都同意女兒參加，甚至親自參與遊行，「在這樣的情況下，行政部門只能讓村民了解，迷信是沒用的，這種作法不會帶來預期的效果。」

BBC指出，印度農業嚴重仰賴季風降雨，許多地區都有其特有的祈雨儀式，有些社區會舉行印度教傳統的聖火儀式，有些會與青蛙或驢子結婚，或著遊街吟唱讚美雨神的歌曲。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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