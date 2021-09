6女童「全裸遊街」！剝光示眾畫面瘋傳　印度村民深信：祈雨超靈驗

▲ 至少6名未成年少女被迫全裸遊街。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度中央邦發生一起離譜事件,一座村莊因嚴重乾旱,民眾苦不堪言,為舉行傳統的祈雨儀式,竟將至少6名未成年女童全身剝光,逼她們裸體遊街示眾,深信這樣便能安撫雨神,降下甘霖。

《英國廣播公司》(BBC)報導,這起事件發生於中央邦布德爾汗德區域(Bundelkhand)一座受旱災所苦的村莊,6日一群年輕女孩排成一排,全裸在街上行走,肩上都扛著木桿,木桿上還綁著一隻青蛙。當地人深信,這項儀式能夠帶來降雨。

