跟男神約砲！20歲妹掀眼罩驚見「連結肥宅」崩潰：你不是那個人

▲20歲妹與交友軟體中的「帥氣男模」約砲，不料，激情到一半掀眼罩才發現「不是那個人」崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿勁（化名）因為擔心外貌不佳會影響交友，便盜用帥氣男模照上交友網站約砲，進而結識年僅20歲的小妍（化名），將對方騙到住處戴眼罩發生性行為。小妍激情到一半時好奇撥開眼罩，卻發現阿勁根本不是照片上的人瞬間崩潰，事後報警處理。日前最高法院判決將阿勁判刑3年2月定讞。

判決指出，阿勁因為擔心自己的體型、外貌不佳，會影響到交友狀況，便使用一張長相帥氣的男模照在交友軟體「SKOUT」交友，進而認識小妍，雙方約定在2018年11月15日深夜到阿勁的住處發生性行為。

由於阿勁擔心一見面就會被識破真面目，便假稱自己有「特殊癖好」，要求小妍戴上眼罩，並事先將眼罩放在家門口，要小妍自己戴上後，再進入因關了燈漆黑一片的住處。

2人激戰到一半時，阿勁突然冒出一句，「我是不是有點胖？」小妍聞言略為撥開眼罩，結果卻見對方不是照片上的帥氣男模，瞬間崩潰喊，「不要，你不是那個人」，要將阿勁推開，但仍遭強壓在床性侵得逞。

事後小妍私訊照片上的帥氣男模，告知其照片遭盜用一事，「阿勁還將家裡和個性喜好經營的很像你一樣。因為我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了無法應對對方的力氣，基本上已經算是被性侵了」，接著報警處理。

台北地方法院審酌阿勁盜用他人圖片約砲，過程遭拒又硬來，導致小妍罹患創傷後壓力症候群，勘驗各項事證後，依強制性交罪判阿勁有期徒刑3年2月，案經上訴二審、最高法院均遭駁回，全案定讞。另外，民事部分，阿勁還要賠償小妍40萬元，全案上訴高等法院審理中。