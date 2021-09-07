默默耕耘13年！桃園在地犀牛劇團「犀有空間」　9／12隆重開幕

▲市議員謝美英(左三)期待未來「犀有空間」，成為更多功能的藝文基地。（圖／林麗如提供）

記者楊淑媛／桃園報導

默默耕耘13年、桃園在地劇團「犀牛劇團」，為了解決桃園缺乏小型演出場地的困擾，經6年努力成立「犀有空間」多功能排練場，將於9月12日開幕，內部設有劇場燈具、音響及控台等專業劇場設備，未來可供表演團隊租借，進行排練或演出。市議員謝美英期待未來「犀有空間」，成為更多功能的藝文基地，更活躍桃園的藝文風氣。

犀牛劇團團長王正豪表示：劇團成立初期沒有自己的場地，所以要排練的時候，常常在中正公園或是中原大學大樓的穿堂，還要跟練習跳土風舞、打太極的大哥大姐，以及大學社團要練習的學生們競爭，先搶先贏！而這樣開放式的練習場地，也不是說想要就有的喔？有時候也會在自家客廳，甚至去沒有燈的頂樓，就算是在只有10度氣溫的日子，也一樣也風雨無阻。

後來，「犀牛劇團」租了一個小小的排練場，不過格局並不方正，中間還有根柱子，如果想要做一些小呈現，其實很受限制，能容納的觀眾數更是少之又少。經過6年的努力，終於有了新的排練場「犀有空間」，分為大小排練場，大排練場打造出專業黑盒子劇場，可供外部表演團隊租借進行小型演出成為專屬桃園的表演空間，小排練場則為一般排練場，提供表演團體及劇團內部排演訓練場地。

犀有空間負責人徐壽柏表示，租借大型專業劇場對於小型表演團體來說相對吃力，但桃園地區較缺乏小型表演空間，以往做小型演出經常需要媒合咖啡廳、餐酒館等非正式演出場地，所以決定以「能在自己的排練場做演出」為出發點，比照專業劇場規格打造「犀有空間」，固定做常態性演出，推動桃園的看戲風氣，成為桃園藝文新地標。

「犀牛劇團」成立於2008年1月17日，由桃園在地的青年表演藝術工作者集結而成，提供劇本撰寫、導演、戲劇指導、表演教學等戲劇相關工作，更發起桃園青少年戲劇平台「想演就演戲劇節」，今年入選「2021年桃園市傑出演藝團隊」。

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