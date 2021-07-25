《環時》批NHK！　轉播東奧開幕喊「台灣」 ：日本故意做手腳

▲台灣中華代表隊進場，NHK主播高喊「台灣」。（圖／路透)

文／中央社台北24日電

日本NHK電視台昨晚轉播東京奧運開幕儀式時，主播高喊「台灣」稱呼入場的中華代表隊，事後引發中國網友不滿。中共官媒環球時報今天直指這是日本故意「做手腳」，呼籲中方應與NHK交涉。

NHK昨晚直播東奧開幕式，女主播和久田麻由子在中華代表隊入場時高喊「台灣」；中國網友還發現中國代表隊排在中華代表隊之後入場，事後在網路大表不滿，並質疑日本「玩陰的」。

對此，環時今天發出「銳評」稱，中國網友們高度警惕日方可能會在台灣問題上做手腳，是完全有道理的。日方近來在台灣問題上經常出現出格表態，對他們需要高度警惕。

評論稱，凡是事先就確定了的安排，相信中國奧會都有認真參與審核，日方很難有鑽空子（漏洞）的機會。最要警惕的是各種現場的臨時安排，日方一些勢力很可能借這個舞台現場做一些手腳。

評論直指NHK的口播解說是「台灣」，這就是一個手腳，顯然是故意的。中方應當與NHK進行交涉，它是日本的公共電視台，負責向世界傳輸東奧畫面，不是普通私立電視台，「我們從一開始就不能對它破壞一個中國的『隨意發揮』聽之任之。」

針對東奧在開幕式以日文五十音發音排序，中國網友指控中華代表隊被依「台灣」的名稱排到了た，而不是中華的ち，環時銳評則稱，這需要奧運問題專家和日語專家等共同參與鑒定，如果這是有依據的，而且是提前商定好的，這是一回事；如果日方是臨時做的安排，就是另一回事。

評論最後呼籲中國人不妨睜大眼睛，同時希望奧運問題專家積極加入進來，針對網友們發現的各種疑點及時進行鑒定，形成打擊日方一些勢力借奧運搞政治陰謀詭計的共同努力，堅決壓制後者搞事的空間。「奧運是聖潔的舞台，那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外」。

陸媒轉播、報導東奧新聞，仍按慣例矮化稱中華代表隊為「中國台北」，而不是「中華台北」。