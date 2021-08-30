小7咖啡、星巴克、迷客夏、貢茶11大飲品　60款30萬杯1元起暢飲

▲東森購物網「99購物盛典」今起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商下半年大檔期先迎來99購物節，已有平台業者暖身開跑為活動預熱，推出優惠折扣、限時特殺、滿額加碼送等好康優惠之外，另攜超商、星巴克、迷客夏、貢茶等11大飲品，祭出60款、30萬杯飲料最低9元優惠，9/1凌晨0點起更有驚喜1元飲品瘋搶，飲料狂粉不能錯過，用超便宜銅板價喝到飽。

東森購物網「99購物盛典」即日起開跑，祭出限時瘋搶、大牌好物天天開搶、集氣搶好康5折、指定熱銷品最高回饋20%東森幣等，還有「超值好物任你刮」可立即刮獎，除可獲得最低9元、專屬特價等限量優惠商品，以及最高999元折價券、東森幣隨刮隨用，此外，消費滿額並登記最高再送1999折價券+東森幣，還有機會再抽999禮物卡，指定銀行加碼回饋最高15%。

▲迷客夏、貢茶、圓石禪飲等人氣手搖，9/9當天下殺9元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手星巴克、迷客夏、貢茶、圓石禪飲、小樽手作珈琲、cama café、署茗職茶@AtTea、樂台羽茶、摩斯漢堡、萊爾富、CITY CAFE等11大知名品牌，祭出「9元飲品全台喝」，總計將送上超過30萬杯飲料最低9元優惠，9/9當天有迷客夏、貢茶、圓石禪飲人氣手搖下殺9元、cama café中杯經典黑咖啡只要19元、署茗職茶@AtTea熱銷茶飲最低33元。

9/1搶先推出超過60款飲料1元起瘋搶，為活動暖身，包括1元萊爾富養樂多；9元CITY CAFE中杯美式或四季春青茶或經典紅茶1杯、萊爾富貝納頌咖啡375ml；20元有找的樂台羽茶不知青春茶及摩斯漢堡中杯冰紅茶；以及99元星巴克特大杯冰美式咖啡、中杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂、冷萃咖啡；129元的小樽手作珈琲秘製煉乳調和珈琲、小樽手作珈琲柴燒黑糖珍珠奶茶，都將在當天凌晨0點起開搶。

露天拍賣今年站上99活動強調會員可享11張運費券之外，9/1、9/9、9/15晚上21:00～23:00三大時段將狂撒無敵折扣碼，並推出限時特殺專區，除了9/8～9/10期間有商品特殺，9/9當日每2小時再祭輪番下殺最低6折起，下單還可抽SodaStream氣泡水機、任天堂Switch Lite、AirPods、iRobot掃地機器人等獎品，各家銀行也祭出回饋，9/9當天消費刷卡最高享14%回饋。