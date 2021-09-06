滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

▲全聯今年首度參戰99購物節，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」9/8-9/12推出5大優惠。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

99購物節來臨！除了電商開打，許多量販超市也跟進推出線上折扣回饋，全聯今年首度在「PXGo!全聯線上購」、「小時達」平台，推出「99狂歡Go!」5大優惠，包括滿999元最高送999福利點、99專區等。而愛買量販線上線下齊推，線上祭出Switch限量88折、大小家電限時3天89折；實體門市也有指定商品「買1送1、第2件5折」等優惠。

全聯

全聯今年首度參戰99購物節，祭出5大優惠活動，自9/8～9/12限時5天期間，會員於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」全站，單日訂單消費「滿999元送999福利點」，最高享10%回饋，其中購買99專區精選商品（分批取、箱購、預購），買就贈99福利點；而且登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9999福利點（等同999元現金價值），另有小時達及品牌館折價券、OFF COFFEE熱美式等獎項，每位會員每日都能免費玩一次。

此次還有OFF COFFEE拿鐵22杯499元等，等於一杯不到23元，而且分批取貨沒有領取效期，想喝多久就喝多久，也能轉送親友。另加碼下單不限金額，即可參加抽獎活動，有機會獲得dyson吹風機（市價約14,600元，共1名）、Sodastream氣泡水機（市價約3,980元，共3名）、Bruno電烤盤（市價約3,290元，共5名）等好禮。

▲全聯「PXGo!全聯線上購」、「小時達」在99購物節期間，推出5大優惠。（圖／全聯提供）

愛買

愛買量販「99購物節」線上線下齊推優惠吸客，線上購物即日起至9/9祭出「Switch限量88折」，特價8879元，直接省下1200元。而9/7-9/9限時3天，還有大小家電全系列上百款「任選89折」。

9/9購物節當天，愛買線上購物的蝦皮商城平台，更祭出指定民生暢銷品單日「下殺5.5折起」，包括GOO.N大王日本境內版褲型尿布箱購只要1199元，單片6.9元起；舒潔迪士尼衛生紙整箱下殺61折，共64包特價796元；ARIEL 3D抗菌洗衣膠囊系列90顆只要555元，冷凍熱銷榜常勝軍老實農場檸檬冰角，10包單日激殺988元等。

▲愛買量販全台15家分店同步推出優惠，9/8-22超過110款商品「買1送1、第2件5折」。（圖／記者謝婷婷攝）

實體門市部分，愛買量販全台15家分店同步推出優惠，9/8-9/22推出超過110款冷凍食品、烹調醬料、耐熱袋、洗面乳、牙膏等商品「買1送1」或「第2件5折」，包含康普茶雙纖飲、洗顏專科系列、礦沛氣泡水、健康廚房烤肉醬系列、蔥阿伯抓餅系列等，可把握機會買起來。

家樂福

家樂福線上購物迎戰99購物節，即日起至9/9推出天天搶99元折價券、免運券，還有多款獨家美食、廚房鍋具用品等折扣，生活用品更有「第2件免費、第2件5折」等優惠。

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