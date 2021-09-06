　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

▲▼全聯今年首度參戰99購物節，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」9/8-9/12推出5大優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯今年首度參戰99購物節，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」9/8-9/12推出5大優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

99購物節來臨！除了電商開打，許多量販超市也跟進推出線上折扣回饋，全聯今年首度在「PXGo!全聯線上購」、「小時達」平台，推出「99狂歡Go!」5大優惠，包括滿999元最高送999福利點、99專區等。而愛買量販線上線下齊推，線上祭出Switch限量88折、大小家電限時3天89折；實體門市也有指定商品「買1送1、第2件5折」等優惠。

全聯

全聯今年首度參戰99購物節，祭出5大優惠活動，自9/8～9/12限時5天期間，會員於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」全站，單日訂單消費「滿999元送999福利點」，最高享10%回饋，其中購買99專區精選商品（分批取、箱購、預購），買就贈99福利點；而且登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9999福利點（等同999元現金價值），另有小時達及品牌館折價券、OFF COFFEE熱美式等獎項，每位會員每日都能免費玩一次。

此次還有OFF COFFEE拿鐵22杯499元等，等於一杯不到23元，而且分批取貨沒有領取效期，想喝多久就喝多久，也能轉送親友。另加碼下單不限金額，即可參加抽獎活動，有機會獲得dyson吹風機（市價約14,600元，共1名）、Sodastream氣泡水機（市價約3,980元，共3名）、Bruno電烤盤（市價約3,290元，共5名）等好禮。

▲▼全聯今年首度參戰99購物節，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」9/8-9/12推出5大優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯「PXGo!全聯線上購」、「小時達」在99購物節期間，推出5大優惠。（圖／全聯提供）

愛買

愛買量販「99購物節」線上線下齊推優惠吸客，線上購物即日起至9/9祭出「Switch限量88折」，特價8879元，直接省下1200元。而9/7-9/9限時3天，還有大小家電全系列上百款「任選89折」。

9/9購物節當天，愛買線上購物的蝦皮商城平台，更祭出指定民生暢銷品單日「下殺5.5折起」，包括GOO.N大王日本境內版褲型尿布箱購只要1199元，單片6.9元起；舒潔迪士尼衛生紙整箱下殺61折，共64包特價796元；ARIEL 3D抗菌洗衣膠囊系列90顆只要555元，冷凍熱銷榜常勝軍老實農場檸檬冰角，10包單日激殺988元等。

▲中清路水湳智慧城商圈,愛買量販店,星巴克,迪卡儂,藏壽司,建案周邊。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛買量販全台15家分店同步推出優惠，9/8-22超過110款商品「買1送1、第2件5折」。（圖／記者謝婷婷攝）

實體門市部分，愛買量販全台15家分店同步推出優惠，9/8-9/22推出超過110款冷凍食品、烹調醬料、耐熱袋、洗面乳、牙膏等商品「買1送1」或「第2件5折」，包含康普茶雙纖飲、洗顏專科系列、礦沛氣泡水、健康廚房烤肉醬系列、蔥阿伯抓餅系列等，可把握機會買起來。

家樂福

家樂福線上購物迎戰99購物節，即日起至9/9推出天天搶99元折價券、免運券，還有多款獨家美食、廚房鍋具用品等折扣，生活用品更有「第2件免費、第2件5折」等優惠。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
iPhone維修、換電池要去哪？　蘋果迷狂推「2間店」：直接
快訊／成功嶺54名役男上吐下瀉！　緊急送醫
直擊／新北染疫幼兒園大門深鎖　她急推嬰兒車回家
高雄港貨輪5人確診！　他發燒揪出4同事也染疫
快訊／染疫機師曾返老家　苗栗479人檢驗出爐
張鈞甯親宣布：我不是台獨！「堂堂正正中華兒女」陸網嗆IG怎麼
染疫幼教師週日到環球板橋　下午6點提前閉店消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

南洋控必吃！檳城蝦麵、加央牛油烤土司　全家聯名MAMAK檔第2波開賣

99購物節逛電商必搶1元、99元夯品整理　iPhone 12 Pro殺破價現省1.8萬

補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買一送一　還可線上轉贈「零接觸送禮」

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　爆回歸「感謝」江宏恩

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

連晨翔化身OREO健身教練　1對1線上「動吃動」粉絲嗨翻

統一布丁變身icash2.0！還能「撕開包裝倒出來」太Q　超商限量開賣

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

「女版陳冠希」斜槓演古裝劇　帥T俊美造型曝光...網喊「被掰彎惹」

滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

南洋控必吃！檳城蝦麵、加央牛油烤土司　全家聯名MAMAK檔第2波開賣

99購物節逛電商必搶1元、99元夯品整理　iPhone 12 Pro殺破價現省1.8萬

補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買一送一　還可線上轉贈「零接觸送禮」

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　爆回歸「感謝」江宏恩

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

連晨翔化身OREO健身教練　1對1線上「動吃動」粉絲嗨翻

統一布丁變身icash2.0！還能「撕開包裝倒出來」太Q　超商限量開賣

曹西平自煮餐被譏「擺得像腳尾飯」！　火大回嗆：做給你吃的

連業者都認證！他設計「鮭魚膠帶」神還原油花　網喊餓：流口水了

U23世界盃24人名單出爐　豪華投手陣！旅美+中職7人助陣

YouTube觀看數達6.7億！　牠獲金氏世界紀錄認證「最受歡迎的貓」

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　已有26.5萬人領到

出生9天嫩嬰染疫！澳洲最年輕確診病患　母超自責：他呼吸很急促

一回頭馬尾被捲進機器！　正妹整片頭皮消失：像膠帶一樣被撕掉

走20分鐘也說附近！他問步行多久叫「捷運宅」？　鄉民給黃金時間

落實防疫兼顧健康安全及文化觀光發展　黃偉哲籲公私協力抗疫

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

消費熱門新聞

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買1送1

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　「感謝」江宏恩

超商「咖啡買6送6」只有1天！

英文名「ROYCE」中一字送巧克力

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發殿堂級料理

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

iPhone 12 Pro殺破價　現省1.8萬

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

布丁icash2.0來了！還能撕包裝倒出來

南洋控必吃！超商聯名星馬美食名店

哈根達斯只要85元！再加碼咖啡買1送1

天之驕女飯店總經理　靠「這一味」維持身材

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 Pro殺破價　現省1.8萬

iPhone 12 Pro殺破價　現省1.8萬

網購平台互打99購物節，想為手邊的民生用品補貨、家電汰舊換新，或是買折扣下殺的熱門高單價夯品，可趁這波搶到便宜優惠，如iPhone 12 Pro殺破5折、任天堂Switch電力加強版+健身環9千元有找，鎖定整點時段還有9元或99元好物開搶，以及更殺的1元商品如adidas短袖上衣、小米藍牙耳機 Earbuds遊戲版等。

高職生放學騎單車離家30公里　故障求助全聯

高職生放學騎單車離家30公里　故障求助全聯

逛完好市多！員工「電爆台人1舉動」畫面曝光

逛完好市多！員工「電爆台人1舉動」畫面曝光

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

關鍵字：

99購物節全聯家樂福愛買

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面