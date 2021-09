高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

▲高端疫苗總經理陳燦堅。(圖/高端疫苗提供)



COVID-19肆虐全球迄今,疫苗成為重要的戰略物資,也成為美中角力焦點。

中國採戰略性捐贈疫苗,尤其是深入視為「美國後院」的拉丁美洲,以及有地緣政治關係的東南亞,和普遍貧窮的非洲。

由於許多國家沒有獲得中國疫苗的公開可信數據,再加上廣泛的實證經驗,對中國疫苗缺乏信心。近來中國捐贈疫苗連番遭拒,相對的友邦陸續對國產高端疫苗有高度興趣,因此高端已加速部署擴產和出口計劃。



高端疫苗總經理陳燦堅表示,全球武肺疫苗的嚴重短缺,特別是非富裕國家在爭取疫苗的艱困處境,急需援手,高端已著手佈局這個相關領域。



一份外洩的泰國衛生部內部文件顯示,該國發現一些已經接種兩劑中國科興疫苗的醫護人員,受到突破性感染。智利是拉丁美洲受惠中國疫苗最多的國家之一,疫情卻持續擴散,已經施打兩劑科興疫苗的國人必須再追加一劑AZ疫苗。



非洲最大接受國之一的南非,官員上月告訴路透社目前無法接受這些疫苗,因為沒有足夠資訊顯示科興疫苗可有效抵抗Delta變異株。被視為與中國友好的北韓,上月底也拒絕COVAX要提供約300萬劑的中國科興疫苗。



為避免中國施加壓力,一些接受捐贈或採購中國疫苗的國家,採取「消極作為」因應。例如奈及利亞雖獲得分配近800萬劑的中國疫苗,也已核准該疫苗,但官員在接受媒體訪問時透露,這只是該國疫苗接種的「潛在」選擇。新加坡雖承認科興疫苗,也有採購科興,卻始終未將科興列為國家疫苗接種的選項。馬來西亞更已宣示,在科興疫苗用完之後,不會再用科興。



美國金融巨鱷喬治索羅斯就批評中國的疫苗效能不及其他國際藥廠所生產的疫苗,還是堅持要將疫苗出口到世界各地,並不會為中國贏得任何朋友。



陳燦堅指出,疫苗成為強勢的外交貨幣,國產的高端疫苗接種兩週來,已經在數據上顯示高安全性,保護力也在WHO公佈的數據上表現出可合理預期的高水平。

陳燦堅呼籲政府能夠更積極重視國產疫苗的海外無窮潛力,在高端疫苗已經部署的基礎上,成立推動專案,為我國穩定邦交並借力使力拓展新局。



陳燦堅指出,高端疫苗以一個民營企業,人力和資源都很有限,只能進行點對點的努力。如果政府能夠做民間的後盾,才能有效進行線和面的推廣和落實。

陳燦堅舉例,以友邦貝里斯盼能購入高端疫苗的為例,防疫指揮中心指揮官陳時中表示:「若台灣接種量充沛才會考慮,只要台灣還有民眾要打,就不會出貨」。這雖然是正確的基本原則,但聽在友邦耳裡卻不是滋味。不知道是要爭取還是應該放棄。這不只事關貝里斯,也造成其他正在或有意爭取高端疫苗的其他國家,無所是從。



「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」陳燦堅說,這是高端疫苗的現在進行式。明年產能超過一億劑是擴產的目標。