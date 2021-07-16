馬來西亞將停用「科興疫苗」！　餘劑打完改接種輝瑞

▲馬來西亞決定，待1600萬劑的科興疫苗消耗完畢後，便停止施打該廠牌。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞衛生部15日宣布，等到科興疫苗的供應結束後，就會全面停打，改讓民眾接種BNT／輝瑞疫苗。衛生部長巴峇（Adham Baba）表示，在馬來西亞取得的1600萬劑科興疫苗中，已經使用了一半，剩下的一半將會用於第二次接種，未來那些還沒接種過疫苗的人將會施打輝瑞疫苗。

根據《路透社》報導，科興疫苗近日不斷傳出有效性低落的疑慮，先前已經取得1600萬劑科興疫苗的馬來西亞則宣布將停止施打科興疫苗。馬來西亞衛生部15日表示，由於該國已經取得足夠數量的輝瑞疫苗，因此待科興疫苗的供應結束，將會停止使用該疫苗。

▲馬來西亞新冠疫情近日飆升。（圖／路透）



馬來西亞目前已經取得4500萬劑的輝瑞疫苗，足以覆蓋70%的人口。衛生部長巴峇說，馬來西亞取得的1600萬劑疫苗中，大約有半數被分配使用，剩餘的劑數則會提供給這些已經施打過科興疫苗的接種者作為第二劑施打，而那些還沒接種過第一劑疫苗的人接下來則會施打輝瑞疫苗。

馬來西亞批准使用AZ疫苗、輝瑞疫苗、科興疫苗、康希諾疫苗以及嬌生疫苗等5種疫苗。據悉，當局16日會宣布是否批准中國國藥疫苗的使用。

馬來西亞是東南亞疫情最嚴重的國家之一，但同時也是疫苗接種率最高的國家之一。該國的3200萬人口中，已經有26%民眾至少接種了首劑疫苗。馬來西亞累計88萬782例確診、6613死。

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