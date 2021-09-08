禁家門前烤肉！他質疑「防疫過頭了」竟爆共鳴：根本沒標準

▲台中市禁在自家門前騎樓烤肉，原PO直呼是「防疫過頭」。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

上波疫情好不容易趨緩，很多人都期待中秋節能跟親朋友好友一聚，沒想到近日Delta侵台，警報瞬間拉響，基本上全台縣市都不開放戶外烤肉，台中市甚至禁止在社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓烤肉，僅能在家中與同住家人烤。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，質疑「現在防疫過頭了吧？」引發討論。

新北幼兒園爆出群聚感染，因確診者足跡不僅涉及苗栗，台中、彰化也匡列接觸者，台中市政府便宣布，所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動；另外，新北市長侯友宜則說，幼兒園群聚案基因定序若確定是Delta，就會一律取消內用。

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眼見「新北幼兒園感染，台中就禁烤肉，連在家烤都不行（應為社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓不行）」、「然後新北一例Delta進來，餐廳就禁止內用。」發文網友就抱怨「這些規定到底是哪裡來的？」直批台灣是法治國家、做事要標準，「可以隨便就這樣限制嗎？更何況八大都被停業快半年了……」

▲幼兒園群聚案基因定序若確定是Delta，新北市將取消內用。（示意圖／記者呂佳賢攝）

貼文一出，就有人開噓，「面對疫情本來就該謹慎，不然真的血流成河」、「防疫視同作戰」、「一下問為什麼不鎖國、一下問為什麼限制那麼多」、「你是不是批發很多烤肉用具」、「都不要防疫，等爆發再來靠北」、「什麼都要寫的仔仔細細，你是幼稚園小孩？現在的情況就是要彈性隨機應變，有什麼好murmur？」

不過，也有不少網友認同原PO的想法，「沒辦法啊！台灣就超高標準啊」、「這種模式只是把自己經濟搞垮而已」、「我覺得嚴格也行，你他X標準要一致」、「過頭+1，而且無法律標準依據」、「每天就防疫防疫，一堆人神經質」、「之前什麼強化二級就是了，根本不是法治國家」、「哪一國4級=3級=2級？就你台灣最會文字遊戲」、「我也覺得過頭，但是說出來會被嗆鬆懈，你真勇敢只能給推。」