幼兒園染疫童「住進專責病房」！最新病況曝　6人有發燒流鼻水症狀

▲醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北幼兒園傳出群聚，中央流行疫情指揮中心今日證實又新增5例本土與該案相關，其中還有1案是幼稚園學童的1歲大妹妹，目前包含老師、家人、學童共有15人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前小朋友個案都是無症狀或者輕症，有6人出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀。小朋友都是和一名家人兩人一室一起住在專責病房。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增8例本土個案，當中有5起與新北幼兒園相關，其中3例家長，1例是幼兒園的5歲小朋友，另有1例是幼兒園小朋友的1歲妹妹。從幼兒園教師（案16129）衍生下來一共15案。陳時中也公布匡列人數，有411人遭匡列，其中362人為居家隔離，另49人列自主健康管理，將持續進行疫調匡列工作。

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被問及病毒基因定序，陳時中說，目前結果要明天才能比較完整出來，整體方向都指向Delta或其他變異株，但還沒有做完全，要相當比對。

▲北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

國內先前社區本土疫情以Alpha為主，陳時中進一步解釋，現在因為基因定序要比對地方蠻多，目前初步比對並非Alpha，評估為其它變異株，目前境外移入最多就是Delta，相對可能性高，也不排除其它變異株可能性。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,849,565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,832,159例排除)，其中16,047例確診，分別為1,444例境外移入，14,550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。