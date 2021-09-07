嘉義市鐵路高架化驚見史前2500年人類骨骸　台斗坑文化遺址出土 　

▲嘉義市出土距今約2500年的台斗坑文化遺址。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市區鐵路高架化工程現正進行中，日前負責施工的交通部鐵道局，依據環評承諾事項，於嘉北站工區南端、世賢路北側，先進行台斗坑疑似遺址化內涵調查研究，發現疑似距今約2500年的台斗坑文化遺址。嘉義市文化局與專業考古團隊7日現地會勘，並將二具墓葬人骨點交由台灣史前文化博物館南科考古館做進一步的體質人類學鑑定與研究。鐵道局強調，本工區本來就必須先進行考古遺址內涵的調查，目前不影響本標整體工程進度。

文化局表示，本案工程單位與考古人員、專家學者多次研商，並經過文資審議會的審議決議，這二具墓葬人骨將由交通部鐵道局北部工程處委託台灣史前文化館進行進一步的鑑定與研究，研究結束後重新運回嘉義市展示研究成果及保存，提供學術單位與民眾一探嘉義地區的史前文化內涵。

鐵道局北部工程處工務段段長楊朝景說明，鐵路高架化工程興建前，特別經過環境影響評估，當時研判該區域疑有台斗坑文化遺址存在，因此工程標案合約，已內含考古挖掘作業時程，施工進度也有調整規劃，完工期程不受影響。日前分別於2月、7月發現部分陶片，及史前墓葬兩具人骨骨骸，後經嘉義市考古遺址審議會多次審議，決議委託台灣史前文化博物館南科考古館，進行後續研究及暫存維護。

言古文化有限公司負責人，也是台灣大學人類學研究所博士顏廷伃表示，遺址範圍初步現在只能在鐵道的西側評估，東側房子很多，其實不知道地下的保存狀況如何，大致上就是沿著河道邊的平原區分布；目前粗估年代距今約2700-2500年左右，目前還在進行發掘中，也許將來對遺址的年代有進一步確認。此次挖掘出土的台斗坑文化遺址頗具意義，是嘉義市首次出土的史前人類骨骸，初步判斷可能是完整的史前聚落。

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