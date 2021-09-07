萬華在地團體推「萬華好Way」公益振興禮盒　蝦皮購物贊助折扣券行銷

▲萬華在地團體推「萬華好Way」公益振興禮盒，集結8間在地特色店家讓你一次帶回萬華好味道！（圖／蝦皮購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

為了協助萬華在地店家度過今年疫情影響，台北市議員吳沛憶攜手Impact Hub Taipei與萬華在地青年合作，邀請8間萬華在地老店與青年創業店家合作推出一份集結萬華優質店家產品的「萬華好Way」禮盒，更邀請到金曲獎得主廖俊裕（廖小子）設計師親自設計禮盒外觀，傾眾人之力將最原汁原味的萬華味送到消費者手中。

長期致力於公益活動的蝦皮購物一同加入此次的合作計畫，將於9/9（四）當天在蝦皮購物上開放預購，凡購買再送蝦皮商城85折券及免運券各1張，希望能邀請更多人一起加入力挺萬華在地店家的行列！

▲「萬華好Way」公益振興禮盒，9月9日限時優惠價900元。

台北市議員吳沛憶表示：「疫情對萬華造成的衝擊大家有目共睹，許多萬華的居民與在地店家都受到很大的影響。這次與Impact Hub合作推出『萬華好Way』禮盒，不僅是想讓更多人透過禮盒來認識萬華，同時也能幫助在地店家振興。期待萬華的風情能夠透過電商平台打破距離的限制，傳到更遠的地方。也歡迎大家到平台上去購買禮盒，不僅可以帶回屬於萬華的好味道，也能鼓勵萬華在地好店一同挺過疫情危機。」

Impact Hub Taipei 共同創辦人暨營運長張士庭分享：「疫情對萬華造成了很大的衝擊，許多在地店家都咬牙苦撐，我們希望藉由推出這個禮盒讓更多人認識萬華的美好和獨特，一起陪伴在地店家們度過疫情難關。」蝦皮購物資深總監梁日威也表示：「此次與Impact Hub Taipei合作推廣『萬華好Way』禮盒，期望讓更多消費者認識這些默默耕耘的在地好店，善盡企業社會責任，為台灣社會盡一份心力。」

▲蝦皮購物9月9日開放預購「萬華好Way」公益振興禮盒，下單再送蝦皮商城85折券及免運券。

協助復甦在地經濟9等你加入！ 9/9超級購物節開賣「萬華好Way」禮盒，預購再送商城85折券

「萬華好Way」禮盒集結了8間萬華在地老店與青年創業店家，包含在第三代老闆的努力下從傳統青草店成功轉型，成為文青造訪萬華必朝聖景點之一的老濟安青草手沖茶吧、曾為2020年國宴指定品牌的菓實日、傳承四代已有百年歷史的老明玉、以萬華氣味為發想打造出養身茶的日常野草等，所有精選的萬華店家皆拿出最能代表萬華的商品，集結淬煉成「萬華好Way」禮盒，讓消費者能將各種萬華好「味」一次打包！而禮盒的設計更邀請到曾獲金曲獎最佳裝幀設計獎的知名設計師-廖俊裕（廖小子）一手打造，時尚有質感的外觀無論是送禮或自用皆相宜。老濟安青草茶吧負責人 王柏諺分享：「疫情對我們的營業狀況造成很大的衝擊。希望這次的合作能讓更多人透過禮盒認識我們，讓大家知道萬華在地也有這麼多可愛、具有特色的店家，也邀請大家在疫情過後能來萬華走走！」

「萬華好Way：萬華復甦好店禮盒計畫」：https://shopee.tw/product/37137599/10844497449

• 販售期間：9/9（四）開放預購，9/10（五）開始出貨

• 「萬華好Way」禮盒內容：老明玉 香塔（一盒5入）、老濟安 療癒WAY小錦囊（1包）、阿寶師 鳳黃酥（4入）、菓實日 森林特有種動物餅乾（4片）、布田花生糖 法式奶油花生酥（一盒8入）、日常野草 萬華甘苦味（一盒5入）、凝視咖啡 綜合濾掛（四款共4包）、呆待咖啡 精選濾掛（兩款共4包）

• 禮盒售價：1,000元。9/9當天16:00、18:00推出限時特賣優惠價900元，數量有限，售完為止。購買再送蝦皮商城85折券及免運券各1張。使用蝦皮商城85折券凡於蝦皮商城消費享不限門檻85折優惠，最高折抵1,000元，使用期限至2021/12/31為止；使用免運券享全站不限門檻免運費優惠，使用期限至2021/12/31為止。