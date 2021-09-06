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新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟　全台累計20件

▲台南市積極防範非洲豬瘟入侵，台南市長黃偉哲5日到下營區養豬場了解停用廚餘狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲應變中心指出，全國養豬場查核作業已完成6372場，今未查獲違法使用廚餘案件。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）晚表示，新增陽性案1件為新竹市「蘭媽媽手工肉條」，截至目前已累計20件非洲豬瘟肉品，至於各縣市放於公開位置的廚餘桶環保署已移除計共1152桶。

應變中心說明，警政機關及各縣市查獲之疑似走私豬肉製品，送樣檢驗累計15縣市共350件，新增陽性案1件為新竹市「蘭媽媽手工肉條」。

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應變中心指出，全國養豬場查核作業已全部完成6372場，今未查獲違法使用廚餘案件，累計違規仍為17件；另對全國養豬場訪視結果健康狀況均良好，應變中心請豬農每日密切注意豬隻健康狀況，如有異常應立即通報動物防疫機關，與政府持續合作共同守護豬隻健康安全，各縣市放於公開位置的廚餘桶環保署已移除計共1152桶。

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲▼應變中心表示，截至目前已累計20件非洲豬瘟肉品。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

為避免非洲豬瘟疫情藉由網購境外豬肉產品入侵，應變中心強烈提醒，賣家如果在網路電商平台違規販售境外應施檢疫物（含肉製品），依據動物傳染病防治條例規定，最高可處新台幣15萬元罰鍰。自108年12月15日迄今，各電商平台賣家違規被裁罰者計有111件，其中10件販賣來自非洲豬瘟疫區豬肉產品裁罰新台幣15萬元。

另外，農委會表示，防檢局已與臉書建立綠色通道，一旦於臉書發現有違規販賣應施檢疫物之廣告，即可通知臉書下架；至於一頁式廣告如發現違規販賣應施檢疫物者，防檢局亦可透過財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助屏蔽，即時阻絕民眾接觸之機會，防杜違規境外應施檢疫物輸入我國。

應變中心呼籲，中秋節將近，民眾不要自國外攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要透過網站購買國外肉品寄送台灣，違反者依動物染病防治條例最高裁罰100萬元，千萬不要以身試法。

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