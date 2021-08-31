30萬杯飲品1元起！蝦皮「9.9超級購物節」　攜星巴克等11大品牌狂歡

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」攜星巴克等11大品牌狂歡，30萬杯飲品1元起！（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

連日高溫之下好想喝杯飲料消暑，但月底的乾癟荷包讓你猶豫了嗎？行政院主計處公佈七月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲1.95%，宅防疫帶動的自煮風氣讓重要民生物資CPI年增率高達3.01%，成為過去31個月以來最大的漲幅。在萬物皆漲唯有薪水不漲的此刻，就讓蝦皮購物「9.9超級購物節」拯救你的存款與生活品質！

「9.9超級購物節」暖身開跑至今好康連發，8/30再宣布將於9/1迎來檔期第一波高潮，不僅每人加碼2張指定店家0元起免運券，還有曾在「618超狂年中慶」吸引1分鐘湧入8萬人搶購的「超便宜1元起」強勢回歸，9/1凌晨0點富士拍立得底片、KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，限時1元瘋搶，用超豐富的優惠，正式迎接「9.9超級購物節」的來臨！

▲KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，超便宜1元瘋搶！

「9.9超級購物節」星巴克、迷客夏、貢茶等11大名品祭30萬杯飲品１元起暢飲

蝦皮購物不只大方送優惠，還要讓你幸福加倍！這次「9.9超級購物節」攜手星巴克、迷客夏、貢茶、圓石禪飲、小樽手作珈琲、cama café、署茗職茶@AtTea、樂台羽茶、摩斯漢堡、萊爾富、CITY CAFE等11大知名品牌，祭出「9元飲品全台喝」的超強優惠，總計將送上超過30萬杯的飲料最低9元優惠，還有驚喜1元飲品瘋搶，雙重好康讓你輕鬆喝到飽：

第1重好康，9/1超過60款飲料1元起瘋搶：

0點１元必搶：萊爾富養樂多

0點９元必搶：CITY CAFE中杯美式或四季春青茶或經典紅茶1杯、萊爾富貝納頌咖啡375ml

0點20元有找必搶：樂台羽茶不知青春茶、摩斯漢堡中杯冰紅茶

0點99元必搶：星巴克特大杯冰美式咖啡、中杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂、冷萃咖啡

0點129元必搶：小樽手作珈琲秘製煉乳調和珈琲、小樽手作珈琲柴燒黑糖珍珠奶茶

9/9當天接力：迷客夏、貢茶、圓石禪飲人氣手搖下殺9元、cama café中杯經典黑咖啡只要19元、署茗職茶@AtTea熱銷茶飲最低33元，飲料狂粉不要錯過

第2重好康，9/1-9/9天天上線玩「蝦搖一波」5,000杯飲料送給你：

9/1-9/8每天21點蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」邀你一起瘋搖！9/9再加碼0點、12點、18點、21點共4個場次，只要上線遊玩就有機會以0元暢飲迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar的明星手搖茶飲，還有機會用99元的驚喜價大喝星巴克，讓星巴克特大杯冰美式咖啡、星巴克中杯冷萃咖啡、星巴克中杯冰那堤、星巴克中杯巧克力可可碎片星冰樂幫你輕鬆消暑！

暑假結束不傷心！9/1蝦皮購物「9.9超級購物節」首波狂歡3大盛典強勢登場：

狂歡盛典1：9/1當日限定每人2張指定店家0元起免運券

狂歡盛典2：9/1深夜0點到2點限定，商城85折券最高現折2,000元，LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機上市價6,999，搭配85折券省更多、居家必備GIGABYTE技嘉 FI32U電競螢幕疊加使用賣場折價券後破盤價只要29,850元

狂歡盛典3：夯品整點瘋搶霸氣回歸！不只超便宜1元起，再祭出高單價商品破盤下殺38折

為了給消費者最有幸福感的回饋，蝦皮購物「9.9超級購物節」不只祭出夯品「超便宜1元起」，更精選民眾日常捨不得下手的高單價3C產品如Apple AirPods Pro、Apple MacBook Air M1等下殺38折起，讓你想買就買免猶豫！現在就設下必搶時間表提醒鬧鐘，準備上線搶好康！

▲LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機。

▲Apple AirPods Pro下殺3,000元有找。

▲Apple MacBook Air M1活動限時瘋搶價，26,976元。