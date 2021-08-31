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30萬杯飲品1元起！蝦皮「9.9超級購物節」　攜星巴克等11大品牌狂歡

蝦皮購物99超級購物節（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」攜星巴克等11大品牌狂歡，30萬杯飲品1元起！（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

連日高溫之下好想喝杯飲料消暑，但月底的乾癟荷包讓你猶豫了嗎？行政院主計處公佈七月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲1.95%，宅防疫帶動的自煮風氣讓重要民生物資CPI年增率高達3.01%，成為過去31個月以來最大的漲幅。在萬物皆漲唯有薪水不漲的此刻，就讓蝦皮購物「9.9超級購物節」拯救你的存款與生活品質！

「9.9超級購物節」暖身開跑至今好康連發，8/30再宣布將於9/1迎來檔期第一波高潮，不僅每人加碼2張指定店家0元起免運券，還有曾在「618超狂年中慶」吸引1分鐘湧入8萬人搶購的「超便宜1元起」強勢回歸，9/1凌晨0點富士拍立得底片KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，限時1元瘋搶，用超豐富的優惠，正式迎接「9.9超級購物節」的來臨！

蝦皮購物99超級購物節（圖／蝦皮購物提供）

▲KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，超便宜1元瘋搶！

「9.9超級購物節」星巴克、迷客夏、貢茶等11大名品祭30萬杯飲品１元起暢飲
蝦皮購物不只大方送優惠，還要讓你幸福加倍！這次「9.9超級購物節」攜手星巴克、迷客夏、貢茶、圓石禪飲、小樽手作珈琲、cama café、署茗職茶@AtTea、樂台羽茶、摩斯漢堡、萊爾富、CITY CAFE等11大知名品牌，祭出「9元飲品全台喝」的超強優惠，總計將送上超過30萬杯的飲料最低9元優惠，還有驚喜1元飲品瘋搶，雙重好康讓你輕鬆喝到飽：

第1重好康，9/1超過60款飲料1元起瘋搶：
0點１元必搶：萊爾富養樂多
0點９元必搶：CITY CAFE中杯美式或四季春青茶或經典紅茶1杯、萊爾富貝納頌咖啡375ml
0點20元有找必搶：樂台羽茶不知青春茶摩斯漢堡中杯冰紅茶
0點99元必搶：星巴克特大杯冰美式咖啡中杯冰那堤巧克力可可碎片星冰樂冷萃咖啡
0點129元必搶：小樽手作珈琲秘製煉乳調和珈琲小樽手作珈琲柴燒黑糖珍珠奶茶
9/9當天接力：迷客夏、貢茶、圓石禪飲人氣手搖下殺9元、cama café中杯經典黑咖啡只要19元、署茗職茶@AtTea熱銷茶飲最低33元，飲料狂粉不要錯過

第2重好康，9/1-9/9天天上線玩「蝦搖一波」5,000杯飲料送給你：
9/1-9/8每天21點蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」邀你一起瘋搖！9/9再加碼0點、12點、18點、21點共4個場次，只要上線遊玩就有機會以0元暢飲迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar的明星手搖茶飲，還有機會用99元的驚喜價大喝星巴克，讓星巴克特大杯冰美式咖啡、星巴克中杯冷萃咖啡、星巴克中杯冰那堤、星巴克中杯巧克力可可碎片星冰樂幫你輕鬆消暑！

暑假結束不傷心！9/1蝦皮購物「9.9超級購物節」首波狂歡3大盛典強勢登場：
狂歡盛典1：9/1當日限定每人2張指定店家0元起免運券
狂歡盛典2：9/1深夜0點到2點限定，商城85折券最高現折2,000元，LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機上市價6,999，搭配85折券省更多、居家必備GIGABYTE技嘉 FI32U電競螢幕疊加使用賣場折價券後破盤價只要29,850元
狂歡盛典3：夯品整點瘋搶霸氣回歸！不只超便宜1元起，再祭出高單價商品破盤下殺38折
為了給消費者最有幸福感的回饋，蝦皮購物「9.9超級購物節」不只祭出夯品「超便宜1元起」，更精選民眾日常捨不得下手的高單價3C產品如Apple AirPods ProApple MacBook Air M1等下殺38折起，讓你想買就買免猶豫！現在就設下必搶時間表提醒鬧鐘，準備上線搶好康！

蝦皮購物99超級購物節（圖／蝦皮購物提供）

▲LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機。

蝦皮購物99超級購物節（圖／蝦皮購物提供）

▲Apple AirPods Pro下殺3,000元有找。

蝦皮購物99超級購物節（圖／蝦皮購物提供）

▲Apple MacBook Air M1活動限時瘋搶價，26,976元。

►簡單一招，讓拖地不費力

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