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統一布丁變身icash2.0！還能「撕開包裝倒出來」太Q　超商限量開賣

▲▼統一布丁icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲統一布丁icash2.0將於9/8開賣，全台限量27900個。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這麼可愛一定要收！人人都愛吃的統一布丁，這次變身「縮小版icash2.0」，不管是塑膠盒、包裝膜都和統一布丁本人一模一樣，甚至還可以直接把包裝膜撕開，將布丁倒出來，不過如果想收藏這款icash2.0手腳可要快了，統一布丁icash2.0預計將在9/8於7-11門市開賣，限量27900個售完為止。

愛金卡公司最新推出的「統一布丁icash2.0」，將統一布丁等比例縮小為迷你icash2.0，包裝、塑膠蓋皆真實還原，更特別的是，這款統一布丁icash2.0可以直接將包裝撕開，還可以把Q嫩的布丁倒出來，每個細節都超可愛。

▲▼統一布丁icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲包裝膜和塑膠殼都縮小呈現，每個細節都可愛。

▲▼統一布丁icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲更可愛的是，還可以撕開包裝膜，把布丁倒出來。

愛金卡公司也宣佈，這款統一布丁icash2.0將在9/8於7-11門市開賣，全台限量27900個，統一布丁的粉絲們一定要把握機會收藏。

愛吃統一布丁的人更是不能錯過日系人氣泡芙專賣「beard papa’s」，這次就攜手統一布丁推出超邪惡的「布丁泡芙」，布丁結合香草卡士達內餡，送進嘴裡是滿滿雞蛋及焦糖香，還有滑順口感，可是讓人忍不住一口接一口，尤其一次就提供4種外皮選擇，包括經典日式、酥脆餅乾、奶酥菠蘿和mini，即日起至9月30日限定開賣，數量有限、售完為止。

▲統一布丁夾進泡芙裡超邪惡。（圖／beard papa's提供）

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