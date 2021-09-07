起底條子鴿虎爛史！自介曾任國道警被打臉　網酸：平行時空寫手

▲網虧條子鴿是平行時空系寫手！並質疑他從警經歷寫到亂套，台海危機、周人蔘案都有他。（圖／翻攝誠品eslite）

記者張君豪／台北報導

退休警察兼小說作家「條子鴿」日前在個人粉絲專業上PO文，指自己過去曾攔查一樁紅燈駕駛，對方怒嗆「你到底知不知道我爸是誰？」逕行舉發後，長官立刻打電話來怒罵「他爸是行政院長！」，隔天因此遭上級以態度不佳為由處分兩支申誡，條子鴿文末指出「不知遠在日本的謝先生、是否收到我深深地思念」；對於退休警員影射前行政院長謝長廷父子特權，謝發文痛批「根本就是假消息」，若對方能提出證據，「我下台道歉。」

「條子鴿」本名酈俊睿，7日經各家媒體向台北市警局求證，發現謝長廷擔任行政院長時，條子鴿仍在保一總隊服務，尚未調任台北市警局，對於時序錯亂疑點，記者6日透過條子鴿臉書粉專發訊息向他本人詢問，迄今未獲回應。

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿，曾英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

但條子鴿發文爭議可不只這一樁、《東森新媒體ETtoday》記者6日根據條子鴿臉書粉專自介從警經歷，率先詢問國道警察局，國道警回應，他並未在國道警察局服務過。

知名作家黃大米7日也憤怒PO文表示：「退休警察『條子鴿』，他所出版的著作，其中一章節提到，任職國道警期間，曾為載有腦死患者的救護車開道，卻遭小客車惡意擋道，而該名惡質駕駛不久後便在國道上出車禍送醫，媒體向國道警察局求證，國道警強調，『條子鴿』從未在國道任何單位服務，該篇文章也為虛構。」

條子鴿曾在書中寫下，「任職國道期間，學長巡邏都叫他拿一隻伸縮桿、沿路取掛在路燈上的奶粉罐，裡面裝的全部是錢，這些錢就是砂石車司機放的、為了避免警察取締所給的規費」，兩段看似親身經歷的見聞，卻發生在未曾任職國道警的條子鴿身上，讓不少警員為之氣結。

條子鴿還在書中記載，「在派出所期間，抽屜放了一疊錢，開會他直接舉手反映『有人放錯錢在我抽屜』，所長私下找他說『我很公平、每人照管區平均分配，這是你那份，你不收同事會不安擔心你檢舉，那我只好調走你』。」

警界知情者透露，條子鴿當初棄空軍轉警、也沒當過戰鬥機飛行員，1994年以警員進修班第四期 （等同警專11期）資歷進入保一總隊服務，之後5年都支援刑事局電信警察隊參與偵辦刑案，也曾短暫在台北市分局任職，至於從警資歷任職過的派出所，也僅有台東縣警局的南王派出所、萬華警分局西園、桂林所（桂林所現合併為現龍山所），退休前退居內勤，在萬華分局人事室辦業務，並於2020年底退休。

警界質疑：「若條子鴿出書內容為真，他是被上述哪間派出所長逼收管區規費？大可向檢調舉發，說清楚講明白」，認為他出書內容嚴重侮蔑警察形象，甚至為了打書、把警界傳聞當作真實資歷；認識條子鴿的警官無奈說，「我尊重他小說創作空間，但他畢竟是退警身分，民眾容易把他『創作』當作真實，警方也不可能對退休民眾提告，甚至民眾會認為警方對號入座。」

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