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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拍到院長臉猙獰被要求換畫面　他：條子鴿記2申誡，我收到2行眼淚

▲▼美麗華大直影城經營爭議。羅友志（圖／記者李毓康攝）

▲羅友志。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

退休警察「條子鴿」4日指控，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，被記兩支申誡。謝長廷則強力反駁，強調絕無此事。資深媒體人羅友志對於此事有感而發自爆，過去工作時也曾接到「新聞局」來電，指拍到當時的「院長的畫面」不好看，要求換畫面，「條子鴿當年被兩支申誡，我倒是沒有，我只有收到兩行眼淚」。

羅友志今（6日）在臉書表示，某天晚上值夜班，接到新聞局的電話，記得好像是科長，對方表示「那個…下午院長去那個什麼地方的時候，你們拍的畫面哦，院長的臉部表情太猙獰，去換一下啦，可以吧？」他當時回覆「沒辦法喔，新聞就是現場畫面才叫新聞，換別的畫面上去，就是造假了！不好意思！」

新聞局則表示「我是代表院裡面打來溝通啦，如果你不換，等等接到誰電話，我不能保證哦」。羅友志聽了直問「你在恐嚇我嗎？！」，後來他直接掛對方電話，心裡OS「莫名其妙，是我監督你，還是你監督我啊！」

沒多久，羅友志接到長官的電話，被要求配合新聞局換掉畫面，長官講了很多內幕，當時他腦袋一片混沌，只知道接下來要做的事，違反他一向堅持的新聞真實。他拜託一位資深攝影換掉畫面，「可想而知，當然被拒絕了」。

最後，羅友志等較資淺的攝影記者手上的事做完後，向對方說明「去把院長的畫面，挑一個不那麼猙獰的，換過去吧」，後來，他隔著剪接室，催促這位攝影記者做好了嗎？只看到的是無奈、看似委屈紅了眼眶的眼睛，「狐假虎威這個成語，應該很適合那陣子的氛圍吧」。

對於外界質疑這位「院長」是否就是謝長廷，羅友志表示「怎麼變得我們像是在搞『me too』運動？院長，那麼多個，不一定猙獰的一定是這位哦」。

另外，有關「條子鴿」指控的內容，台北市警局表示，「條子鴿」是在2007年才調至台北市警局，而謝長挺擔任行政院長的時間是2005年至2006年，時間點對不上，至於他遭記申誡的原因，還要等到週一（6日）人事單位上班後才能釐清。

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羅友志條子鴿謝長廷

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