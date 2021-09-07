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「條子鴿是說謊精！」美女作家怒喊爛人　後悔推薦書：願意退錢

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿，曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者施怡妏／綜合報導

酈姓退休警察作家「條子鴿」日前在臉書指控，時任行政院長謝長廷的兒子謝維洲闖紅燈，利用爸爸的關係讓他吞下2支申誡。針對指控謝長廷澄清是假消息，謝維洲也強調絕無此事，而條子鴿事後將該貼文留言關閉，並神隱消失，對此，作家黃大米痛批「條子鴿是個說謊成性的爛人，連哭泣都是謊言」。

美女作家黃大米在臉書發出多篇貼文，「我向來不愛政治，因此我等等的發言也不是挺謝長廷，我要說，條子鴿是個很不OK的人」、「不要用假的故事，捏造你的正義與同情弱勢，人品不好，夜路走多了，終於有報應了」。

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黃大米提到，條子鴿剛出書時，在粉絲團上表示從警察身分離職後，跑uber送餐，日子很辛苦的文，她看了於心不忍，想要幫助條子鴿，便把對方的書拿來看，看完後確定書是好看的，才推薦給大家，「我當時好同情他喔，以為他日子過的很辛苦」，不僅幫忙推書，還幫忙敲通告，「後來發現他是說謊精後，我怒刪推薦文，在個人臉書上封鎖刪除這個人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

▲▼黃大米氣炸喊「條子鴿是爛人」。（圖／翻攝自黃大米臉書、謝長廷臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

黃大米也到謝長廷的臉書澄清文下留言，「我相信你說的，因為他真的是個爛人，連哭泣都是謊言，我把他的書都丟了，氣死我了！」對於曾推薦粉絲購買條子鴿的書一事，黃大米表示，「我對於我推薦錯人真心抱歉，我願意退款書的錢給你，表示負責，請訊息我，我下次推薦書會更小心」。

針對此事件，謝長廷5日澄清這是假消息後，今也再發文表示，如果條子鴿拿得出證據，願意代替謝維洲下跪道歉，「你如提不出證據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。」據《新頭殼newtalk》報導，酈姓前警員以「條子鴿」為名出書，但身份其實是新黨台北市議員侯漢廷服務處副主任。侯漢廷今年也曾高調幫「條子鴿」的簽書會宣傳。

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