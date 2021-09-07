呂秋遠4點打臉「條子鴿」：張維洲不可能說那句話

記者柯沛辰／綜合報導

退休警察「條子鴿」爆料，他過去攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭對方嗆聲「你知道我爸是誰嗎？」還被記2次申誡。對此，律師呂秋遠表示，駐日代表謝長廷正為了取得疫苗而努力，卻要面對這種捏造的故事，並承諾若有此事就下跪道歉，但其實只要稍微思考，就知道那句話「不可能」出自張維洲口中。

呂秋遠回憶，謝長廷1985年還是台北市議員，跟太太生女兒後，就決定去三重育幼院收養孩子，並透過法律程序，將年僅2歲的張維洲接回家照顧。之後這些年來，謝長廷夫婦將養子改名謝維洲，視如己出，並未讓孩子知道自己是養子，「收養一個孩子，需要非常、非常、非常多的愛。」

呂秋遠轉述熟識謝、張2人的朋友透露，張維洲相當景仰父親，從小立志從政，因此當過許多政治人物的助理，個性就是一個敦厚的大男孩，「當然，父親不可能沒有幫助他，他自己也很爭氣，選上台北市議員，也曾想過好好服務民眾，只是個性上不太適合，後來也放棄從政。」

張維洲落選後，陸續被媒體爆料「沉迷運動彩券」，又因為先前選舉，欠下約400萬元債務。呂秋遠說，對某些人來說，400萬元根本不是什麼鉅額數字，但身為政二代，爸爸又是謝長廷，所有言行舉止都被放大檢視，「或許他也累了，所以父子促膝長談後，決定終止收養關係，張維洲也因此改回母姓，希望回歸到非政治人物的生活中。」

▲前台北市議員張維洲。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠表示，如今張維洲已經重新開始，有一份正當工作，每個月也在扣薪水還錢，這樣的故事在台灣社會也再普通不過，但現在卻有一位所謂的「退休警察」不放過張維洲，硬是捏造了一段「你知道我爸是誰嗎？」的故事，栽贓到張維洲身上。

呂秋遠認為，這句話不可能初自張維洲口中，理由並不是什麼「他個性不是這樣的人」、「民進黨任何過錯都會被放大檢視，他根本不敢說出這種話」、「他如果是這種人，怎麼可能捨得放棄民進黨大老兒子的身分」，這些都是臆測。

「事實是什麼？」呂秋遠說，事實是這位「退役警察」聲稱的開單時間，當時謝長廷並不是行政院長，而且財產申報從來沒有賓士，家人也沒有，張維洲的車子是一般常見的TOYOTA。

至於警察的申誡，他認為，縱然「條子鴿」真的因此被處分，也不可能隔天就送到，何況根據條子鴿說法，當時他任職的單位是保警，根本不能開交通違規罰單。

「那麼，他捏造這樣的故事，為的是什麼？」呂秋遠坦言，他不清楚，也不會因為對方現在是新黨市議員服務處的副主任，就認為背後一定有特定動機，但當這個捏造的故事「轉貼數已突破上千」，許多民眾看到的是張維洲的囂張樣，還有條子鴿「不畏權勢」卻被記兩支申誡的委屈樣，「事實是什麼？不重要。」

呂秋遠指出，謝長廷即使公務纏身，還是選擇面對，要求當面對質，但這個人卻消失在網路中，不作任何回應，「我看到的，是他心疼、不捨兒子的努力。當他發佈聲明，要求對質，甚至提到，如果真有此事，他願意下跪道歉，這個編故事的人，做了什麼？」

▼謝長廷、謝維洲（張維洲）過去合影。（圖／資料照）