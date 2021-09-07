財經網美酸「條子鴿」　控謝長廷兒害吞2申誡：沒見過世面的人編的

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

記者鄒鎮宇、葉國吏／綜合報導

酈姓退休警察「條子鴿」在臉書指控謝長廷兒子闖紅燈，扛出爸爸名號結果讓他吞下2支申誡，引起社會關注。謝長廷火速出面澄清是假消息，財經網美胡采蘋也批評是「沒見過場面的人編出來的。」

胡采蘋6日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，表示她認識許多政二代、富二代，也曾跟日本幕府將軍的後代吃過飯，甚至有被她罵過的同事開超級名車等，「就更別提那些台灣上市公司、金控家族的，還有人出門只開Toyota，因為他們家裡有人被綁架過。」

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▲退警指控謝長廷兒過去開賓士闖紅燈被開單，但被質疑造假後，有偷偷改內文的動作。（圖／林延鳳臉書）

她說，她認識的人越多，越發現有錢人不敢說自己有錢，且都非常謙虛，很愛炫耀「家裡在做投資」、「朋友是有錢人」的人，其實都不算太有錢，真正有錢的人通常不好意思把身價掛在嘴上，且從來沒有一個有錢人會把「你知道我爸是誰嗎」掛在嘴上，除非對方知道她可能認識他們的父母。

胡采蘋認為，「條子鴿」寫出謝維洲在外面撂話的故事情節，整篇缺乏想像力、沒見過世面，「你但凡真正認識幾個家裡有權有勢的人，都能編出更像樣的故事」、「我老實說一句，越優秀的家庭，孩子們的壓力越大，因為他們得向家族證實他們也能靠自己有成就，得向外界證明他們不用靠家裡也能站起來。很多人很不開心，因為還在證明的路上；也有人不當回事，他們會私下偷偷跟我說：『其實我爸很廢。』」