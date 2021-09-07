屏東東港鎮、獅子鄉停水23小時　8月才停過惹鄉親反彈

▲台水公司東港營運所。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司配合司配合公路總局辦理「台17線261K+440嗂仔口橋改建管線臨遷代辦工程」，明(8)日早上8時至後天 (9)日早上7時，屏南地區東港、獅子兩鄉鎮停水一天，新園減壓供水。

根據水公司先前公告訊息，這項工程於8月24進行施工，當時造成東港等4鄉鎮停水，明天又要施工且停水，施作地點又相同，引來用戶在地方社群媒體發言，頗多微詞，質疑同一工程為何要分兩次施工？

對此水公司表示，該工程有南、北向各有一支型水管，8月間是施工北上水管，這次施作南下水管，工程才分兩次施作，籲請用戶體諒，儲水備用。

水公司公告，台水公司配合公路局辦理「台17線261K+440嗂仔口橋改建管線臨遷代辦工程」辦理停水，停水時間：

起 110-09-08(三) 08:00迄 110-09-09(四) 07:00

停水地區：屏東縣/東港鎮/全部。獅子鄉/楓林村、獅子村。

降壓地區：屏東縣/新園鄉/五房村、新園村、鹽埔村、共和村、興龍村、內庄村、港西村、新東村、中洲村、烏龍村、南龍村。

水公司籲請用戶於停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。2.復水後剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。

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