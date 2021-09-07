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王令麟認證的媽媽味　王奶奶祖傳三代私房炸醬麵加料大升級

王令麟與家人難忘的滋味　「王奶奶炸醬麵」麵Q彈醬料入味。(撰稿／記者蒲世芸；剪輯／記者吳杰澄)

▲▼廚師王辭杰用小時候與奶奶相處的記憶，經過長時間的摸索，重現王奶奶炸醬麵的好滋味。（圖／記者湯興漢攝）

▲王家第三代、暖心主廚Jesse王辭杰，小時候最愛奶奶做的八寶炸醬麵，從小吃到大，是他最珍貴思念的兒時美好回憶。當了廚師後，他憑藉記憶中的味道，把奶奶的好手藝傳承下去。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

每個家庭都有屬於自己的家常好味道，對王家第三代、暖心主廚Jesse王辭杰來說，最想念的就是奶奶的私房料理，小時候放學到奶奶家，每次肚子餓了，奶奶就像會變魔法一般，總能從廚房端出一堆好料，而記憶中的冰箱永遠都有一罐八寶炸醬，神奇的是，無論配飯、拌麵就是吃不膩，等到他自己當了廚師以後，才慢慢知道原來奶奶的「魔法」很簡單，在美味好手藝中，還摻了一味給家人的愛。

祖傳三代持續飄香，王奶奶的手藝傳承到王辭杰和孫女程耀儀，為了重現童年最美好的八寶炸醬麵，從找食材、炒料、炒醬，不停試味道，長達4、5個月的研製，終於依循奶奶的堅持，做出那一碗讓全家人無比懷念的滋味，更讓總裁王令麟點頭直說「就是這個味道」，一口吃下去有豬肉、有豆干、有筍子、有蘑菇，還有裹滿醬汁的麵條，用料多又實在，是外面絕對吃不到的豐富口感，吃完只有兩個字「滿足」。

▲▼廚師王辭杰用小時候與奶奶相處的記憶，經過長時間的摸索，重現王奶奶炸醬麵的好滋味。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼炸醬麵聽起來雖然簡單，卻是非常費工，光是前製備料就要耐心處理各種食材。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼廚師王辭杰用小時候與奶奶相處的記憶，經過長時間的摸索，重現王奶奶炸醬麵的好滋味。（圖／記者湯興漢攝）

八寶炸醬麵看起來雖然簡單，卻是非常考驗料理人的一道料理，王辭杰開始研發製作後才知道有多「厚工」，前製作業光是備料就很費工，嚴選使用的在地梅花肉得先醃過並靜置24小時等入味，豆干、竹筍、紅蘿蔔、蘑菇、毛豆這些食材有方有圓，則要耐心切成一樣大小，口感才會一致，再一個一個分別炒香，「每個食材的熟成度不一樣，要各別用不同方式烹調，不能全部一起炒，所以特別花費心力去研究步驟和程序。」

而關鍵的炸醬料，特選高雄岡山辣豆瓣醬與甜麵醬，需先把雙醬炒出油亮感，再加入之前已炒好的6樣食材，拌炒1小時，直到充分吸收醬香，除了調整醬料比例，隨時掌控火候、翻炒速度也很重要，翻炒太頻繁、溫度可能下降，翻炒太慢、又可能糊鍋發苦，花了很長時間才研究出奶奶特調的黃金比例。最後把八寶炸醬淋在麵條上，不僅可以品嚐到正宗上海炸醬風味，又能用吃泡麵的時間吃到最講究的拌麵，彷彿把餐館搬到了家中。

王奶奶薪傳三代私房家常麵食組（圖／東森購物網提供）

▲真材實料的八寶炸醬麵，不僅美味滿分，而且加料大升級。（圖／東森購物網提供）

王辭杰說，製作八寶炸醬麵真的不容易，做好一碗麵就要花上5、6個小時，過程要考慮到如何炒出食材的口感、甜度，以及醬料比例之外，也嚐試了很多方法讓炸醬麵冷熱都好吃，當Q勁麵條巴著濃郁醬料時，即使麵放涼了、放10分鐘再去吃，也不會麵醬分離，在夏天作為涼麵享用一樣很好吃。除了真材實料，料多大塊不馬虎，既飽足又吃得健康，也可以發現很多用心和工夫在裡面，而這一道簡單的家常菜不只傳承奶奶的味道，還有著給家人的真誠心意，希望與東森會員一同分享，溫暖每一個人的胃。

王奶奶薪傳三代私房家常麵食組（圖／東森購物網提供）

▲桂花紅露醉雞腿多加了紅露酒，吃起來風味獨特。（圖／東森購物網提供）

除了八寶炸醬麵，還有一道「桂花紅露醉雞腿」，也是王奶奶的拿手好菜，好味嚴選了屏東大武山、養足180天的放山土雞，悶煮過後浸漬在川芎、蔘鬚、干桂花、枸杞等中藥材的秘製漢方高湯，並倒入紹興酒之外，裡頭還多加了紅露酒，增添紅麴香氣，風味獨特有別於一般醉雞；上海人的王奶奶喜歡做小點心，像是只有在米其林或五星級餐廳才吃得到的「雪影叉燒包」，這次也特別研發推出，口感外酥內軟。

王奶奶薪傳三代私房家常麵食組（圖／東森購物網提供）

▲▼外酥內軟的雪影叉燒包。（圖／東森購物網提供）

王奶奶薪傳三代私房家常麵食組（圖／東森購物網提供）

王奶奶為了讓家人可以隨時吃到上海菜，經常憑藉著在娘家的記憶，重現一道道家傳口味的料理，也凝聚了家人及朋友的情感。如今奶奶已仙逝，家人帶著無盡思念要把這份好味道流傳下去，東森購物網獨家推出「王奶奶薪傳三代私房家常麵食組」，將於9/8（二）下午13:50在電視購物47頻道獨家開賣，東森價1,580元，再加碼送20%東森幣，打語音再送200東森幣。

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