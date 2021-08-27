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三強聯手首創抗疫洗衣液　東森電視購物首賣「衣服吃的益生菌」

東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂（圖／東森購物網提供）

▲大江生醫旗下的大江生活、南僑集團和廣受消費者信賴的東森購物網三強首度攜手，聯手推出長效抗菌高達168小時的「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全民共同抗疫，東森購物網與南僑集團、大江生活三強聯手，推出台灣第一款首創MIT「衣服吃的益生菌-東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，是目前市面上衣物清潔的最強神器，東森電視購物第46台將於今（8/27）晚間22:20首次節目LIVE銷售，特別提供優惠組合，1瓶裝1200g加上5份補充包，再送益生菌雙效潔淨食器洗滌液試用包，原定價1,750元，東森價只賣1,180元，再享加碼回饋20%東森幣。

戴口罩、勤洗手及噴酒精消毒，疫情期間除了做好這3項基本防疫措施，在外趴趴走，很可能一不小心就把病毒帶回家，衣物消毒也不可忽略。大江生醫長期研發益生菌科技，南僑水晶液態皂則是在衣物纖維護色與護纖科技上領先業界，這次結合大江生醫旗下的大江生活，首創 MIT 「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，並攜手廣受消費者信賴的東森購物網及熊媽媽買菜網等多個網購通路，期望在防疫新生活中，提供更完善的抗菌防疫選擇。

東森嚴選最高品質推薦的「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，以南僑水晶擅長的製皂技術，結合大江生活獨家專利TCI 633益生菌，添加在洗劑中可有效抑制並延緩壞菌再次生長，還能全面包覆並深層潔淨衣服纖維，達到洗淨＋抗菌＋抑菌＋護纖，產品經過多間國際第三方單位認證，抗菌率大於99.9%，首創業界能長效抗菌高達168小時，且成分無添加、低敏親膚，很適合敏感肌或家中有嬰幼兒的家長使用。

大江指出，「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」添加TCI633益生菌，抗菌實驗結果顯示，在長達1周的檢測中，可長時間抑制壞菌生長，足見其抗菌力不只是洗掉沾染在衣服上的菌體，還能持續抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌及白色念珠菌的繁衍，等於在衣物纖維上了一層保護膜，保護衣物，也減少微生物附著。

東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂（圖／東森購物網提供）

▲益生菌高效抗菌洗衣液體皂1200g及800g補充包，除了使用天然油脂製造及添加抗菌成份，還有青檸綠茶、紅石榴兩款特色香味可選購。

「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」香味也別具特色，有青檸綠茶、紅石榴兩款，並特別開發「滾筒專用高效能（HE）配方」，無論直立型、滾筒型洗衣機都適用，產品將於8/27（五）晚間22:20首次電視節目LIVE銷售，鎖定東森電視購物第46台，除了再加碼回饋20%東森幣，南僑水晶跟大江生活近期推出的全新「益生菌雙效潔淨食器洗滌液」也將送給訂購的會員朋友。

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東森購物南僑大江生醫大江生活益生菌高效抗菌洗衣液

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