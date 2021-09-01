侯友宜二度上東森農場賣地瓜也賣萌　王令麟送回饋催出600組火速完售

▲東森電視購物《東森農場》節目開賣金山有機66號紅心地瓜，新北市長侯友宜再度化身一日購物專家，為青農站台聯手力推。左起新北市農會總幹事楊棟樑、新北市長侯友宜、購物專家怡君、青農陳忠慶、東森集團總裁王令麟、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

綠竹筍、地瓜、山藥是新北健康三寶，其中，金山的紅心地瓜不只有名，目前也正值盛產季，為推廣在地時令新鮮農產，新北市長侯友宜再度化身購物專家，助攻金山青農辛苦栽種的有機66號紅心地瓜，而有了上次叫賣初體驗，又熱賣廣受好評，第二次上東森電視購物《東森農場》系列節目，他笑說「心情比較輕鬆，有東森購物幫忙加把勁，相信會賣得更好」，東森集團總裁王令麟力挺小農回饋50%東森幣，直播開賣後600組火速完售。

地瓜富有維生素C和E，也含有大量胡蘿蔔素及大量膳食纖維，本身就是天然優質食材，近年因健康飲食風氣盛行，再次掀起食用熱潮，而來自金山的有機66號紅心地瓜，吃起來綿密軟Q，口感鬆綿、甜度特別高，去年9月侯友宜第一次上《東森農場》為青農站台，秒殺500組，首度成功挑戰當一日購物專家，好成績也讓他賣出信心，尤其他從小就吃地瓜長大，對地瓜有種特殊的情感，對於二度上節目，神情更自在之外，現場難得露出俏皮一面，拿起地瓜賣萌拍照，「這次帶著開心的心情來，為青農、紅心地瓜幫忙一下。」

▲▼侯友宜開心再上《東森農場》為青農站台，現場拿起地瓜俏皮賣萌。（圖／東森購物網提供）

此次東森嚴選開賣的有機66號紅心地瓜，皆是新鮮收成，每箱6公斤裝約20～40條地瓜，只賣750元，再送東森幣50%回饋，下訂後整箱產地直送，保證吃到的是「正當時」，中秋即將到來，親朋好友團圓烤肉，烤地瓜是不錯的選擇。侯友宜說，「農民栽種的有機66號紅心地瓜，有最棒的膳食纖維、甜度又高，質量獨一無二，真的很好吃，不僅全台消費者肯定，就連海外都來訂購，很謝謝東森購物，藉由平台提供優惠價格。」

▲▼有機66號紅心地瓜，綿密軟Q、甜度特別高，東森嚴選開賣皆是新鮮收成，整箱產地直送。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物網長期支持在地小農與優質農產，侯友宜特別在節目中頒發獎狀，向王令麟率領團隊以行動支持臺灣農業，協助拓展銷售通路，表達感謝之意。侯友宜提到，「東森購物不只協助推廣讓農產品被看見，口碑非常好，更重要的是做公益回饋弱勢族群，這是讓我最感動的。買農產品兼做愛心，幫助所有辛苦的農民，鼓勵他們創造更好的銷售量。」

把握上《東森農場》的機會，侯友宜也大力推薦新北農業創生團隊輔導農民開發冰烤地瓜、地瓜QQ球、地瓜片等周邊食品，同時藉機鋪陳與東森購物網再合作的高度意願，「新北市的農產品非常多元化，還有八里柚、雙溪山藥、劍筍等，以及很多文化創意產品，希望能夠藉由好口碑的東森購物網被看到，一起讓新北經濟產業更蓬勃發展。」

▲侯友宜（左）在節目中頒發獎狀予王令麟（右），感謝東森購物長期以行動支持臺灣農業。（圖／記者徐文彬攝）

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。