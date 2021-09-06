新竹少女遭虐死連2天託夢「很冷！幫我報仇」　父睡到全身癢

▲案發後，C女的父親及兄弟曾多次夢見C女，不久即接獲警方通知認屍。



圖文／鏡週刊

6年前，新竹縣發生一起少女慘遭性侵、虐殺的命案，此案震驚社會，過程更充滿靈異。承辦警官指出，被害人C姓少女遭主謀林男、黃女等人強押至竹林大橋下毆打，更慘遭亂石砸身，C女倒臥地下、鮮血直流，共犯之一的陳男變本加厲，唆使古男、何男架住C女，並對她嗆聲：「給妳二條路走，一條是被打死，一條是讓我們強姦！」

更誇張的是，同為女性，黃女非但不阻止，還先將H、T女帶離現場，放任男友及其他三名男子對C女施暴，孤立無援的C女就這樣被壓住手腳，輪流遭林男、陳男、何男及古男性侵得逞。過程中，C女曾用盡全力大聲呼救，但四男完全沒有憐憫之心，還以極盡惡毒的言語辱罵她，林男並持安全帽用力敲擊C女頭部，直到她昏迷才停手。

眼看C女昏厥，眾人居然未將她送醫，還把她扔在原地，跑到附近的卡拉OK店歡唱。一個多小時後，有些心虛的陳男、古男回到現場查看，發現C女已經因傷勢過重死亡，慌亂下，先將屍體拖到草叢內，再夥同林男等人，用砂石朝C女的臉部塗抹，意圖將她毀容，接著逃離命案現場。隔天深夜， 四男再買汽油回到現場，由何男點火焚屍。

案發以後，因C女未到學校上課，引起老師關注，打電話通知C女父親。C父因工作關係經常不在家，加上C女有時會前往母親住處過夜，起初，他以為女兒和媽媽在一起，不以為意，隔了二天，老師仍聯繫不上C女，最後決定報警協尋，警方隨即展開調查。

▼死者C女生前朋友不多，唯一的嗜好是用臉書聊天，排解寂寞。



因C女的朋友不多，沒人知道她的下落，案件一度陷入膠著。後來，警方輾轉得知，參與凌虐C女的H姓女童，在案發後曾得意地向一名在工地打工的少年炫耀表示：「對我嗆聲的C女，已經被打死丟在竹林橋下了！」少年認為此事攸關人命，非同小可，於是告知父親，由父親通報警方。警方獲報後在竹林大橋下搜索，果真發現下半身焦黑、全身布滿蛆蟲、死狀慘不忍睹的屍體。

而靈異的是，C女失蹤後，C父曾連續二天夢到女兒，連大兒子也有感應，夢中C女表示自己很冷，希望家人為她報仇；更奇怪的是，C父和小兒子睡覺時，還會忽然感到全身發癢，讓他們覺得C女似乎凶多吉少。果然，C父不久後就接到通知前去認屍，見愛女慘遭凌虐，死於非命，令他悲痛欲絕。

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