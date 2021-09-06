北京天安門「突降黑天鵝」　民眾驚奇圍觀掀熱議

▲北京天安門廣場出現一隻黑天鵝。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸北京天安門廣場5日清晨升旗典禮結束後，一隻黑天鵝罕見降落，引來大批民眾圍觀。由於大陸領導人習近平在今年1月28日的中共政治局會議上，才強調要做好應對各種「黑天鵝」（無法預知的風險）、「灰犀牛」（可預測，但長期受到忽略的潛在危機）的預案，也因此這次有黑天鵝突然出現，意外引發網友熱議。

綜合陸媒報導，這隻黑天鵝降落在天安門廣場後，並沒有要飛走的意思，在廣場上悠閒的漫步、整理羽毛，隨後工作人員為維護現場秩序，將圍觀遊客疏散並聯繫相關部門。動物保護部門在早上8點鐘前來把黑天鵝接走，目前已送到順義區安置。

習近平在今年1月28日的中共政治局會議上，表示要做好應對「黑天鵝」的準備。而這次黑天鵝出現在天安門不僅引發熱烈討論，不少網友也聯想，未來恐怕會發生「黑天鵝」事件。「黑天鵝」是指發生機率極低，且容易被忽略的事件，通常黑天鵝具有「不可預測性」、「衝擊力道大」，以及「後見之明」等三大特性。

不過也有網友認為，黑天鵝的出現寓意「天降祥瑞」，會有好事發生。大陸野生動物救護中心專家史洋則認為，這隻黑天鵝可能是今年剛繁殖的幼鳥，被爸媽趕出來了，才會誤入天安門廣場。

據了解，黑天鵝的譬喻源於16世紀的歐洲，當時歐洲人認為所有天鵝都是白色的，直到1697年人們在澳洲發現黑色的天鵝，才證明了黑天鵝並非「無法想像」的生物，衍生出特殊涵意。紐約大學教授塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）於2007年出版暢銷書《黑天鵝效應》後，這種風險方廣受重視。

近代社會幾次重大事件中，如美國911恐怖攻擊事件，就是一次典型的黑天鵝事件。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘