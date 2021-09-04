中國積極擴大影響力！企圖收買、滲透他國　法國研究：手段笨拙

▲習近平領導的中國共產黨正積極在世界擴展其影響力。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

近年來，中國政府不斷在各個領域擴大其影響力，盡顯其企圖成為世界大國的野心。法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）在歷經2年的研究後，即將發布一份長達600頁的研究報告，對「中國的影響力行動」做出分析。

研究作者夏隆（Paul Charon）與尚維爾莫（Jean-Baptise Jeangène Vilmer）在研究報告中，引用紐西蘭政治思想史學家波考克（John Greville Agard Pocock）書籍的名稱，將北京最近一次的政權更迭稱為「馬基雅維利時刻」，並聲稱「中國共產黨現在似乎相信，讓人們產生恐懼比讓人們喜歡他們更安全」。

據法國《世界報》報導，中國在2015年通過了一系列新法，確保中國共產黨的政權穩固，並在2017年的第19次全國代表大會中不斷強調，習近平所帶領的中國共產黨擁有至高無上的地位，要求所有公民或企業「義務與情報部門合作」。作者表示，在此一情況下，中國進入了一個新的、更具侵略性的鞏固權力的階段。

▲中國效仿俄羅斯大外宣的方式，企圖用文化侵略的方式建立其霸權。（圖／CFP）

作者也指出，2019年的香港事件與近2年的新冠大流行加快了中國鞏固權力的速度。IRSEM解釋，「中國的行動越來越強硬，鞏固勢力的方法也變得越來越像莫斯科當局的手段」。

作者說明，中國動員所有人，從外交到電影、從大學到企業、從媒體到政黨，只為了宣傳4點：捍衛中國模式、讚頌中國傳統、宣傳中國的仁慈、建立中國霸權。

作者還分析，台灣與香港是中國在全球推行大外宣的試驗場；他們受俄羅斯的宣傳方式啟發，以多種方式收買、馴服、滲透、約束、操弄資訊，企圖擴展中國在海外的影響力。不過，IRSEM認為，他們的手段相當笨拙，而且效果十分有限。

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