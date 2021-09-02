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對於原則問題要「寸土不讓」　習近平：別想過太平日子！

▲▼習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班上發表重要講話。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平1日警示中共年輕官員稱，中共面臨的風險挑戰明顯增多，「總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。」他還要求，「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。」

據《新華社》報導，習近平昨在中共中央黨校中青年幹部培訓班上，發表以上重要講話。

習近平稱，「當前，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，我們面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。」他強調，共產黨人任何時候都要有「不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄」。

習近平表示，共產黨人講黨性、講原則，就要「講鬥爭」，「在原則問題上絕不能含糊、絕不能退讓，否則就是對黨和人民不負責任，甚至是犯罪」。

習近平還指出，中共安排年輕幹部去艱苦邊遠地區工作，是信任更是培養，年輕幹部應該以此為榮、爭先恐後，「刀要在石上磨、人要在事上練，不經風雨、不見世面是難以成大器的。」

他表示，從當前中共幹部隊伍實際看，堅持實事求是最需要解決的是「黨性」問題，最根本的要看是不是講真話，是不是幹實事。他還批評說，「好好先生」並不是真正的好人，只有私心，沒有正氣、只有俗氣，好的是自己，壞的是風氣、是事業。

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