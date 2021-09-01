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「金融巨鱷」索羅斯：習近平打壓民間企業　投資中國將追悔莫及

▲▼「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）投書金融時報，稱習近平打壓民間企業。（圖／達志影像／美聯社）

中央社倫敦31日綜合外電報導

億萬富豪索羅斯（George Soros）投書英國「金融時報」指出，中國國家主席習近平打壓民間企業，顯示他不懂市場經濟；投資習近平治下的中國，恐將面臨追悔莫及結果。

索羅斯是索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）與開放社會基金會（Open Society Foundations）創辦人，素有「金融巨鱷」之稱。

他表示，習近平衝撞經濟現實、打壓民企的做法，已嚴重拖累經濟，受創最慘的是不動產業，尤其是住房。過去20年來中國此一產業持續繁榮，現在卻走向繁華落盡，最大房地產公司恒大集團高度負債、有違約危險，這樣下去恐怕會導致破產。

索羅斯指出，問題的根本原因在於中國生育率遠低於數據所顯示，官方過度抬高人口總數，習近平有意變革，卻使情況更糟。

中國中產階級不願生育更多孩子的原因之一，在於他們想確保孩子有更光明的未來，一個由中企主導、美國投資人支持的龐大補教產業因而崛起。而這類營利補教企業近來遭到中國查禁，成為在紐約上市的中國企業與空殼公司被拋售的重要因素。

索羅斯表示，金融市場比較知道中國政府拿下阿里巴巴及其子公司的股份並取得影響力，但中國政府4月也在市場不注意的情況下，悄悄入股抖音母公司字節跳動並拿下一個董事席次。字節跳動掌握的個資數量在全球名列前茅，現在北京在3人組成的董事會中掌握一席，得以直接干預公司內部運作。

▲習近平與馬克宏、梅克爾視訊會晤。（圖／新華社）

▲索羅斯認為，習近平不懂市場經濟的運作。（圖／新華社）

索羅斯指出，習近平不懂市場如何運作，中企股票因而遭到過度拋售，開始傷害中國在全世界的目標。中國金融當局體認到這一點，努力安撫外國投資人，使市場強勁反彈，但這只是種騙局。習近平認為所有中企都是一黨政府的工具。

進場追高的投資人等在眼前的將是追悔莫及結果，他們不僅包括那些明白自己在做什麼的投資人，還有數量更加龐大、透過年金基金與其他退休儲蓄而曝險的人。

索羅斯分析，年金基金經理人配置資產的方式，與各項衡量績效的基準緊密連動，幾乎所有經理人都說他們把環境、社會與公司治理（ESG）標準納入投資決策；MSCI全球指數（ACWI）則是最多全球股票資產配置者依循的指標。

在MSCI ACWI ESG領袖指數（MSCI ACWI ESG Leaders Index）中，阿里巴巴與騰訊搶占前10大成分股的兩名；在貝萊德ESG Aware新興市場ETF中，中國企業則占總投資額的1/3。這些指數讓美國投資人的數千億美元資金被迫流向中國企業，但這些中企並不符合企業治理所需標準，因為現在權力與問責都是由一個不用向任何國際當局負責的人來執行。

索羅斯呼籲，美國國會應該通過跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資實際治理架構透明、符合股東立場的企業；年金與其他退休投資組合所選擇的績效指標，顯然也該適用這項規則。

若國會制定上述法規，美國證券管理委員會（SEC）就可獲得必要工具來保護美國投資人，包括那些沒意識到自己的錢被用於投資中國股票和空殼公司的人，而且這麼做也符合美國與全球民主政體的利益。

索羅斯最後指出，美國證管會主席詹斯勒（Gary Gensler）雖然多次警告民眾投資中國的風險，但選擇注資中國的外國投資人難以體認這類風險，他們看到中國雖面臨多項難關，卻總是能突破重圍。

然而習近平的中國並非外國投資人所知的中國，習正在建立一個升級版的毛澤東政黨，由於毛的時代尚無股市，沒有投資人體驗過那樣子的中國，他們終將赫然醒悟自己誤判現實。

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