麥當勞APP下載爆量！網怨「積分沒領到」　業者：9／10補正

▲「麥當勞APP」改版升級後下載爆量，部分消費者沒領到積分，業者說明。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

「麥當勞APP」今年9月改版升級，祭出下載更新及綁定實體點點卡，最高送3500積分可免費換1份「6塊麥克鷄塊套餐」，吸引大批粉絲下載。不過近來有不少民眾反映「沒領到積分」，業者對此表示，由於資料量過大，部分未能及時同步，將在9/10做出紀錄補正「敬請消費者安心」。

台灣麥當勞2016年推出「麥當勞報報APP」，累積超過600萬會員，今年首度進行大改版，9月1日起全面升級為「麥當勞APP」，還推出下載APP或更新升級並綁定實體點點卡後，就送3500積分，可直接先領116點，免費換價值115元「6塊麥克雞塊套餐」。

「麥當勞APP」改版推出至今，下載及更新的會員數已超過150萬，不過近來有民眾反映「沒領到積分」，除了會員升級的500積分沒收到，首次綁卡的3000積分也沒看見；另還有民眾提到，舊版「點我拿驚喜」提醒持續出現，不知道怎麼關掉或取消。

▲麥當勞APP下載爆量，針對未收到積分的情況，將於9/10做資料補正。（圖／業者提供）

台灣麥當勞說明，9/1升級改版以來，會員數迅速累積，感謝顧客的支持；惟由於資料量過大，導致部分資料未能及時同步，造成不便，台灣麥當勞深表歉意。

針對顧客積分未及時顯示，業者表示「敬請顧客放心，只要符合資格的升級禮與綁定禮，其積分於麥當勞APP後台皆有紀錄，並將在9/10 (五) 針對9/6前的紀錄補正」。

而針對舊版「點我拿驚喜」提醒持續出現，台灣麥當勞說明，請顧客更新至最新版麥當勞App（3.0.1）即可排除；顧客如有其他疑問，敬請利用APP「我的帳號->小幫手->聯絡我們」或至麥當勞官網「聯絡我們」，以利後續服務。

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