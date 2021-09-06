點餐要求醬多一點！他打開麥香魚「滿滿白色液體」炸出：魚呢？

▲麥香魚堡已稱霸地表60年。（圖／翻攝自麥當勞官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣麥當勞不僅餐點多樣，更可任意搭配組合，還可請店員客製化需求，像是醬多、不要醬、飲料去冰等。一名網友即分享表示，日前去麥當勞點餐時，麻煩女店員幫麥香魚堡多加「一點點」醬，沒想到回家打開一看，漢堡盒內景象讓他傻眼到說不出話，其他網友看後也紛紛笑翻。

一名謝姓網友在「●【爆廢公社公開版】●」臉書社團發文表示，點餐時他交代女店員麥香魚套餐中的漢堡想要多「一點點醬」，對方還覆誦「好的，多一點點」。沒想到他回家打開後，驚見漢堡盒內完全看不到魚排，只有滿滿一盒「白色液體」，讓他傻眼PO網分享。

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▲原PO要求漢堡多加「一點點醬」，結果回家打開一看傻眼了。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）



其他網友看後也笑噴，「醬槍壞了」、「魚呢？」、「我是要醬多一點，不是要你中出我的漢堡」、「你的麥香魚是被中出了嗎」、「是整罐下去了吧」。有人好奇問「你是不是有得罪櫃檯？」、「店員：愛吃醬 看我不把你加爆」。但有內行人解答，「麥當勞有專屬打醬槍，每一槍按一次都是固定量，而且魚醬顏色也不對」。



不少人也分享新吃法，「羨慕...有些根本只給一小搓看到差點氣死」、「我也要這樣！！我下次要說說看！」、「這樣才爽，直接沾薯條吃」、「麥香魚的醬還挺好吃欸，多的可以沾薯條」、「拿來沾薯條吃，應該讚喔」、「很划算啊只是看起來不好吃」。不過有過來人表示，「我也遇過以次請麥當勞醬加多點，結果超噁爛，無法吃」。