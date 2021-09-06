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蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買一送一　還可線上轉贈「零接觸送禮」

▲▼肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基蛋撻一直以來受到廣大消費者喜愛，甚至被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」！今年中秋祭出蛋撻熟客優惠，將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，9/7至10/4期間在門市或官網線上訂餐，使用蛋撻熟客卡可享「買1送1、買3送4」優惠，買越多、送更多，還可以線上轉送親友「零接觸送禮」。

▲▼肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」。（圖／業者提供）

2020年肯德基將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，並開放線上訂餐兌換，讓消費者一卡在手，就能隨時兌換享用熱騰騰的美味蛋撻，還可選擇加價升級其他口味。而9/7至10/4「中秋蛋撻熟客優惠」活動期間內，只要在肯德基餐廳、肯德基官網訂餐購買一張電子蛋撻熟客卡，就送一張原味蛋撻單顆兌換券，購買3張電子蛋撻熟客卡，共可享有4張原味蛋撻單顆兌換券，買越多、送更多。

▲▼肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

▲也可線上轉送親友，零接觸送禮。（圖／業者提供）

而肯德基8月在「PK雙饗卡」APP推出炸雞桶餐、XL Combo餐⋯等多種組合的PK隨饗券，廣受網友好評，「零接觸線上轉贈」的方式，無論與親朋好友距離再遠，都能透過Line、簡訊或E-mail的方式表達贈禮心意。

如今業者也聽到了蛋撻迷的敲碗吶喊，活動期間於PK雙饗卡APP推出全新「蛋撻PK隨饗券」，會員一次購買10盒蛋撻的PK隨饗券，即可現享8折優惠，可選擇分次兌換，門市、外帶、外送都適用，消費者可在全台肯德基超過170家餐廳自由跨店兌換取餐。無論是個人獨享、親朋好友一起團購，或是透過線上兌換、零接觸送禮，都讓消費者更便利。

▲▼肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」。（圖／業者提供）

麥當勞APP改版優惠

另外，「麥當勞APP」在今年9月全面升級改版，祭出3大有感新功能，包括行動點點卡、出任務賺積分、隨買店取，其中點進「最新任務」會出現完成的任務紀錄以及可參與的當期任務； 「隨買店取」則有多款優惠組合提供購買，「點數兌換」部分按進去想吃餐點可以用「點數+現金」或「全點數」兌換，十分便利。

麥當勞為慶祝APP改版上線，即日起只要完成下載或更新，就有登入禮「行動點點卡」1張，9月30日前綁定還可獲3500積分，先擁有116點，而100點即可換價值115元的「6塊麥克雞塊經典套餐」。

▲麥當勞APP正式升級更新。（圖／業者提供）

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